YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor! Bu besinleri yemek...

Ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor! Bu besinleri yemek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Artık genç yaşlı demeden herkesi etkileyen kalp hastalığı, bütün dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Covid-19 pandemisinde en riskli grupların başında da kalp damar hastalıkları bulunuyor. Peki kalbi hangi besinler besliyor?

Ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor! Bu besinleri yemek...

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara, stres ve fazla kilo derken günümüzde kalp hastalarının sayısı artıyor. Artık yaşa bakmayan, genç yaşlarda da kapıyı çalan kalp hastalıkları yaşam kalitesini ciddi oranda düşürürken, bütün dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. İşte bu nedenle kalp sağlığına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kutlanıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, aylardır tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinde en riskli grupların başında da kalp damar hastalıklarının yer aldığını belirterek, sosyal mesafe, maske ve hijyenin yanı sıra sağlıklı yaşam tarzı ile koronavirüsten korunmanın mümkün olacağını söylüyor. Ülkemizde her iki kişiden birinin kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybettiğini, kalp hastalıkları riskini azalttığı gerekçesiyle ‘bitkisel’ adı altında takviye gıdalara son zamanlarda bilinçsizce yönelim olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Karabulut, bunların da fayda yerine zarar verebildiği uyarısında bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, kalp sağlığında etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

OMEGA-3

Kalp ve damar dostu takviye gıdaların başında Omega-3 geliyor. Kolesterol düşürücü etkisi de olan Omega-3’ler düzenli tüketildiğinde kalp hastalığı gelişimini ve kalp krizi riskini düşürüyor.

OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

Hayvansal Omega-3 kaynaklarının başında balıklar geliyor. Özellikle somon, uskumru, hamsi, istavrit, sardalya ve ton balığının omega-3 seviyesi oldukça yüksek. Günlük 4 gram Omega-3 alımı için, cinsine göre değişmekle birlikte, ortalama 150-250 gram balık tüketmek gerekiyor. Ancak dikkat! Balığın pişirilme şekli Omega-3 seviyesini etkiliyor. Tavada yağda kızaran balık yerine ızgara ve fırınlanmış balık tercih edin. Bitkisel Omega-3 kaynaklarının başında ise; ceviz, badem, fındık, lahana, semizotu, ıspanak ve soya fasulyesi gibi besinler geliyor. Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Omega-3 içerikli besinleri düzenli tüketmek gerekir. Vegan veya vejetaryen beslenen kişiler mutlaka hayvansal Omega-3 takviyesi almalıdır. Hekiminize danışmadan gelişigüzel Omega-3 takviyesi almayın” diyor.

D VİTAMİNİ

D vitamini vücut yapımız için son derece önemli bir vitamin olup, birçok farklı hücrenin sağlıklı kalmasında kritik rol oynuyor. Eksikliğinde başta kemik yapısında bozulma olmak üzere birçok hastalık yüzdesinde artış olurken, insanlarda beklenen ömür süresini de kısaltıyor. D vitamininin kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri var. Yeterli seviyedeki D vitamini kalp krizi ve kalp yetersizliği riskini azaltırken tansiyonu düzenliyor. Kritik düzeyde D vitamini düşük olanlarda kalp krizi riski ikiye katlanıyor. D vitamini en rahat güneşlenme ile alınabildiği için sonbahar ve kış döneminde D vitamini eksikliği gelişebiliyor.

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

D vitamini içeren başlıca besinler arasında; soman, sardalye, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, süt ve yoğurt, lifli tahıl ürünleri, et ve portakal suyu yer alıyor. Güneşle vücutta üretilen D vitamini etkisi 2 aya kadar devam edebilirken, dışardan takviye olarak alınan D vitamini etkisi genelde 2 haftada kayboluyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Takviye D vitamini bu şartlar göz önünde bulundurularak doktor tavsiyesine göre alınmalıdır. Besinlerle alınan D vitamini genelde tek başına günlük ihtiyacı karşılamıyor. Bu nedenle sonbahar ve kış döneminde D vitamini takviyesini ilaç olarak almak gerekir. Ancak kişiler mutlaka kan düzeylerine baktırmalı ve doktor önerisi ile tedaviye başlamalıdır” diyor.

NİTRİK OKSİT

Kalp ve damar sağlığını doğrudan etkileyen bir madde olan nitrik oksit salınımı ile damarlarda genişleme olup, kan basıncı düşüyor. Damar sertliğinin başlangıcındaki ana mekanizmalardan biri hücrelerin nitrik oksit salma yeteneklerini yitirmesi!

NİTRİK OKSİT İÇEREN BESİNLER

Nitrik oksit dışarıdan doğrudan alınmıyor. Balık, et, hububat, kuruyemiş gibi gıdalarda bulunan arjinin ve sitrulin aminoasitleri ile özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan nitrat vücut içerisinde nitrik oksite dönüşerek olumlu etki yapıyor. Meyvelerin yapısında bulunan ve güçlü bir antioksidan olan flavonoidler de nitrik oksit salınımını artırıyor. Nitrik oksiti artıran takviye gıdalar fazla kullanıldığında mide ve bağırsak düzenini bozabiliyor. Bu nedenle bu takviyeler doktor önerisine göre alınmalı. Takviye gıda yanında, C vitamini, E vitamini, glutatyon gibi antioksidanlar ve düzenli egzersiz de vücuttaki nitrik oksit üretimini artırıyor.

MAGNEZYUM

Vücut için oldukça önemli bir mineral olan ve kan basıncını düzenleyen magnezyum, birçok hücresel faaliyette görev alıyor; iltihabi reaksiyonu baskılıyor. Magnezyum düşüklüğü özellikle kalp üzerinde olumsuz etki gösterebiliyor, damar sertliğinin ilerlemesini hızlandırıyor ve ciddi ritim bozukluklarına yol açabiliyor.

MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLER

Magnezyum birçok gıda ile alınabilir. Kabak çekirdeği, ıspanak, avokado, somon ve ton balıkları, bitter çikolata magnezyum açısından zengin. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Gıda ile yeterli magnezyum alamayan kişilerin doktor tavsiyesine göre magnezyum takviyesi alması faydalı olacaktır” diyor.

KOENZİM Q 10

Özellikle kasların metabolizmasında yer alan, antioksidan etkiye sahip bir vitamin türevi olan koenzim Q10, hücrelerin enerji üretimi ve hücrelerin sağlıklı kalmasında yardımcı bir madde. Damarların sağlıklı yapıda kalmasına yardımcı oluyor, kan basıncını düşürüyor. Özellikle kolesterol ilaçlarına bağlı gelişebilen kas yorgunluğunu azaltıyor.

KOENZİM Q 10 İÇEREN BESİNLER

Koenzim Q10 birçok gıdada az miktarlarda bulunuyor. Sardalya ve ton balığı, tahıllar, dana eti, soya yağı ve yer fıstığında koenzim Q10 miktarı daha fazla yer alıyor. Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Yaş arttıkça vücuttaki koenzim Q10 üretimi azalıyor ve dışarıdan alınan takviye önemli hale gelir. Takviye olarak önerilen günlük doz ortalama 100 mg civarındadır. Ancak kesinlikle hekiminize danışın” diyor.

ZERDEÇAL

Curcumin olarak da bilinen bir baharat türü olan zerdeçal, antioksidan etki yanında, kanı sulandırarak kalp ve damar sağlığına katkı sağlıyor. İltihabı baskılayıcı etkiye sahip zerdeçal aynı zamanda oksitlenmiş kötü kolesterol seviyesini azaltarak damar sağlığını olumlu etkiliyor.

ZERDEÇAL’IN ETKİSİNİ ARTIRMAK İÇİN!

Zerdeçal karabiber ve yemekler ile birlikte tüketildiğinde bağırsak emilimi artıyor ve etkisi daha belirgin hale geliyor. 1 çay kaşığı zerdeçal yaklaşık 200 mg aktif madde olan curcumin içeriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Kalp ve damar hastalıklarında doktor tavsiyesine göre ek zerdeçal takviyesi uygulanabilir. Ancak zerdeçal kanı sulandırdığı için, kan sulandırıcı ilaç kullananlar temkinli olmalı. Yine tansiyon düşürücü ilaç kullananların da mutlaka hekimlerine danışmaları gerekir. Aksi halde fayda yerine zarara yol açabilir” diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Kimse farkında değil! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız...Kimse farkında değil! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız...
Bol sohbetli sofraların vazgeçilmez mezesi Bol sohbetli sofraların vazgeçilmez mezesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Ünlü oyuncu Seksenler dizisinden ayrıldı!
Ünlü oyuncu Seksenler dizisinden ayrıldı!
'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'
'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'
Fantezileri ortaya saçıldı! 'Kimi arabada kimi seks koltuğunda...'
Fantezileri ortaya saçıldı! 'Kimi arabada kimi seks koltuğunda...'
25 günde hazırlanıyor! Hastalığı vücuttan söküp atıyor
25 günde hazırlanıyor! Hastalığı vücuttan söküp atıyor
Astıma da öksürüğe de birebir! Yumurtadan 3 kat daha fazla...
Astıma da öksürüğe de birebir! Yumurtadan 3 kat daha fazla...
İlginizi Çekebilir
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimse farkında değil! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız...
Kimse farkında değil! Meyve ve sebzeleri böyle yıkamazsanız...
Astıma da öksürüğe de birebir! Yumurtadan 3 kat daha fazla...
Astıma da öksürüğe de birebir! Yumurtadan 3 kat daha fazla...
25 günde hazırlanıyor! Hastalığı vücuttan söküp atıyor
25 günde hazırlanıyor! Hastalığı vücuttan söküp atıyor
Kanuni Sultan Süleyman'ın annesine şifa olan 480 yıllık gelenek!
Kanuni Sultan Süleyman'ın annesine şifa oldu
Talep yağıyor! 300 yıllık lezzet Muğla saraylısının en önemli püf noktası...
300 yıllık lezzet! Gelenler önce onu tadıyor
Çarkıfelek meyvesi nedir? İsminin hakkını veren meyve hakkında bilmeniz gerekenler
Tutku meyvesi olarak biliniyor! Öyle bir etkisi var ki...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.