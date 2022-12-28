''Ölüm rayları'' diyorlardı! Hareket halindeki trenin camından selfie çekerken düşünce...

45 yaşındaki Yeni Zelanda doğumlu ama İrlanda uyruklu Patrick Ward, Tayland'da bir şelalenin fotoğrafını çekerken trenden düşerek öldü. Ward Salı günü bir tur grubunun parçası olarak Bangkok'tan Kwai Nehri üzerindeki köprünün bulunduğu Kanchanaburi kasabasına seyahat ediyordu.

DÜŞTÜ

Tanıklar Ward'ın bir vagonun kapısını açtığını ve ardından yaklaşık sekiz metre yükseklikten sırt üstü düştüğünü gördüklerini bildirdiğinde, tren yavaşça turistlerin bir başka popüler destinasyonu olan Sai Yok şelalesine yaklaşıyordu. Başka bir turist tarafından çekilen video görüntüleri de trenden atıldığı anı kaydetti.

ZAR ZOR NEFES ALIYORDU

Kurtarma ekipleri ve acil servisler geldiğinde, Ward'ın yattığı yere inebilmek için bir makara sistemi kullandılar, ancak ona ulaştıklarında zar zor nefes alıyordu ve boynunu ve bir kolunu kırmıştı. Acil servisler, onu hayata döndürmek için yarım saat harcadılar, ancak onu kurtaramadılar.

''ÖLÜM RAYLARI''

Olayın gerçekleştiği Tayland'ı Burma'ya bağlayan demiryolu, 2. Dünya Savaşı'ndaki Japon işgali sırasında da zorunlu çalıştırma ile ünlüydü ve "ölüm rayları" olarak bilinirdi. Çarşamba günü Bangkok'ta tam bir otopsi yapılacağı ve tur grubunun diğer üyelerinin sorgulanacağını bildirilirken, polis yetkilileri, Tayland'daki Yeni Zelanda büyükelçiliği ile temasa geçerek cenazenin teslim işlemlerini gerçekleştireceklerini söyledi.



