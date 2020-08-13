Ölüm sözleri: Birbirinden derin ölüm sözleri

Ölüm herkes için farklı anlamlar ifade eder. Kimileri için bu bir kavuşma olarak görülürken kimilerine göreyse bu bir ayrılıktır. Sizin için hangi anlama gelirse gelsin, bunu ifade etmenin en iyi yolu ölüm sözleridir. Hazırsanız birbirinden derin ölüm sözlerini okumaya başlayalım.
Ölüm ile ilgili bu sözlerin ölüme olan bakış açınızı etkileyeceğine eminiz.
Hayatı çok ciddiye alıyoruz, ölüm yokmuş gibi dert ediyoruz her şeyi.
Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur.
Ölüm diye bir gerçek bekliyor bizi. Sevdiğiniz varsa ve hala nefes alıyorsa bu en büyük şükür sebebi.
Sahiden ölümün gücü, sevenleri ayıracak kadar kuvvetli midir?
Ölüm her şeyi bitirir bir gün. Kimseleri incitmeyin, kalp kırmayın. Bir gün özür dileyecek kadar bile zamanınız olmayabilir.
Ölmek için çok genç, yaşamak için fazla telaşlıydık.
Nasıl ölmek ister insan? Çok ani mi gitmeli bu dünyadan? Vedalaşmak için uzun uzun kalmalı mı yoksa? Hiçbirinin garantisi yokken bence her anını vedalaşıyor gibi kıymetli geçirmeli bence insan.
Ömür dediğin; mezar taşında iki tarih arasıdır. Bir gün herkes tarihiyle anılır, gün sayılır.
Hayat, ölümle terbiye edilmiştir.
Sana ölüm gelinceye kadar kalbini huzurla ve ibadetle doldurmak görevindir.
Tohum toprağa gömülünce ölüyor mu ki, insan gömülünce ölsün.
Ölüm gelir bir anda ve sonra dünyadaki bütün sıkıntıları unutursun.
Hikayenin sonunda her şey eşitlenir, herkes sadece bir parça toprak sahibi olur.
İnsanlar yaşarken de ölebilir mi? Mümkündür bu. Önce hayalleri ölür insanın, sonra da kendisi.
Gönül bağı kurduysa eğer bir kişiyle ölene kadar sorumlusundur bu bağdan.
Her şey vaktiyle olur. Dua ısrar edince, nasip hak edince, ölüm ecel gelince...
Ölüm acayip bir şeydir. Zamanı hiç belli olmaz. Bugün varsın ama ne zaman yok olursun belli olmaz.
Hayat var ama peki ya sonra? Ölüm de var ve bazen hayattan daha acı olur bazı ölümler.
Ölüm ile korku bir gün karşılaşmışlar. Birbirlerine bakarken ikisi de aynı olduğunu fark etmiş.
Ölüm, akıllı bir adamı hiçbir zaman ansızın almaz çünkü o her zaman gitmeye hazırdır.
Acılı ölüm sözleri ile ölüme dair hislerinizi istediğiniz şekilde dile getirebilirsiniz.
Korkunç olan ölmek değil, yaşamaktır.
Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Ölünün nasıl hatırlandığına bakın.
Büyük acılarla yara almış insanlara, ''Zaman her şeyin ilacıdır.'' lafı işlemez. Onlar zamanın sadece bir bir sevdiklerini aldığını bilirler.
Ölüyor işte insan. Geriye sadece hatırası kalıyor, beraber ağladıklarınız, beraber gülüştükleriniz kalıyor.
Zamanın da fayda etmediği zamanlar oluyor. Bazen zaman ölümü getiriyor, ölüm sevdiklerimizi götürüyor.
Ölüm ölümden korkanlar için zordur, korkmayanlar bunun bir başlangıç olduğunu bilir.
Ölüm insanın olduğu her yerde vardır ama insanlar bunu bir türlü kabullenmek istemezler.
Neden ölüm her zaman sevdiklerimize uğrar?
Acı olan yaşarken ölmektir. Nefes alırsın ama hayat bundan ibarettir.
Sadece ölen mi gömülür? Her gömülen yanında onlarca sevdiğini de götürür.
Ölüm nedeni silinir zamanla. İnsanlar yaşadıklarını, acılarını, sevinçlerini unuturlar. Tek bir kelime kalır akıllarda sonra ''Öldü.'' İşte bu kadardır hayat.
Mezarlıktan korkuyorsan hala şanslısın. Eğer bir sevdiğin ölseydi korkmazdın.
Kelebeğe günlerce bekle demişsin ama ölümün varlığını unutmuşsun gibi.
Ölünce değil, yaşarken bilinmeli insanın kıymeti. Tutmalı sıkı sıkı ölümü düşünerek hiç bırakmamalı.
Hayat ile ölüm çok yakındır ama insanlar birini çok severken birinden kaçarlar. Sebebini merak ederler bunun ve cevabını ölüm verir. ''Hayat tatlı ve güzel bir yalandır bense acı bir gerçek.'' der.
Gidiyor işte. Bir daha dönmemek üzere gidiyor. Ne acılar var dünyada, yürek nasıl dayanıyor bunca acıya?
Doğduğunda ne getirebiliyor ki insan, öldüğünde götürebilsin?
İnsanların hepsi ölümlüdür. Düşünsenize bazıları ölseydi ama bazıları kalsaydı ne dayanılmaz bir acı olurdu.
Ölüm sayesinde her şey eşitlenir.
Öldüğünde ne kadar para kazandığın değil ne kadar insan kazandığın konuşulur.
Gözlerini aç ve ölümü unutma. Bir gün muhakkak gelecek.
Ve seni o kadar çok özlüyorum ki, gözyaşlarım anlatamıyor artık acımı.
Seninle yaşadığımız her şey yanına gelene kadar hatırlayacağım.
Yapacak ne kaldı ki, yine özler yine kavuşmayı bekleriz.
Ne kadar gidersen git, ne kadar uzakta olursan ol. Ne ölüm ne mesafeler seni kalbimden çıkarmaya yetmeyecek.
Ölümle ilgili veda sözleriyle sevdiklerinizi en güzel şekilde uğurlayabilir, onlara veda edebilirsiniz.
Ben böyle severken gidişin bizi ayırmaya yetmeyecek. Veda değil bizimkisi bir süre ayrı kalacağız sadece.
Vedalar gözüyle sevenler içindir çünkü yürekten sevenler hiçbir zaman ayrılmazlar.
Gittiğin yerde iyi olacaksın, arkana baktığında her zaman bizi göreceksin.
Veda edilmeden gidilmezdi, veda etmeye geldim sana. Seni ne kadar sevdiğimi son bir kez duymanı istedim.
Sen her zaman olmak istediğim gibi biriydin. Arkanda seni seven onlarca insan bırakarak, iyi bir yere gittiğinden eminim.
Ne zaman gökyüzüne baksam orada olacaksın biliyorum, seni severek uğurluyorum.
Yaşamak isterdim dolu dolu seninle, şimdi sen gidiyorsun onca yaşanmamışlıkla.
Yastığına sarılıp sen diye ağlayacağım, geceler bıraktın ardında, bir de seni deliler gibi seven birini.
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