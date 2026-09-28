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Bill Gates, yapay zekaya dair en acil riski açıkladı!

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının yapay zekaya ilişkin en acil risk olduğunu belirtti. Gates, ülkelerin yapay zekanın düzenlenmesine ilişkin küresel bir çerçeve üzerinde uzlaşmasının, Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silah görüşmelerinden daha zor olabileceğini kaydetti.

Bill Gates, yapay zekaya dair en acil riski açıkladı!

Bill Gates, NBC News'ün "Meet the Press" programına verdiği röportajda, yapay zekanın geliştirilmesi ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"NÜKLEER SİLAH GÖRÜŞMELERİNDEN DAHA ZOR OLABİLİR"

Yapay zekanın düzenlenmesine yönelik küresel uzlaşının zorluğuna dikkati çeken Gates, bu durumun Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silah görüşmelerinden daha zor olabileceğini söyledi.

Gates, yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği sistemlere yönelik izleme ve güvenlik mekanizmalarının oluşturulmasının, ABD'nin teknolojik rekabetteki konumunu zayıflatmayacağını, bu konuda zamanla uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti.

Bill Gates, yapay zekaya dair en acil riski açıkladı! 1

"YAPAY ZEKAYA İLİŞKİN EN ACİL RİSK"

Yapay zeka konusunda "insanlığın hep birlikte işin içinde olduğu" anlayışına dönülmesi gerektiğini dile getiren Gates, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının yapay zekaya ilişkin en acil risk olduğunu kaydetti.

Bill Gates, yapay zekaya dair en acil riski açıkladı! 2

Gates, yapay zekanın, küçük gruplara daha önce yalnızca büyük devletlerin gerçekleştirebildiği siber saldırılar veya biyolojik saldırılar gibi faaliyetleri gerçekleştirme imkanı sağlayabileceğini belirterek, hükümetlerin çeşitli güvenlik önlemlerinin uygulanmasını zorunlu tutması gerektiğini vurguladı.

Bill Gates ayrıca, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisinden "pişmanlık duyduğunu" dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates yapay zeka
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