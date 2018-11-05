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Yıldız futbolcuya ölüm tehdidi şoku!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

Liverpool’un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, Dünya Kupası’nda yaptığı ‘Arnavut Kartalı’ sevincinden dolayı ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle Kızılyıldız maçı kadrosuna alınmadı.

Yıldız futbolcuya ölüm tehdidi şoku!

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda İsviçre formasıyla Sırbistan karşısında golü bulan Xherdan Shaqir, gol sevincinde yaptığı ‘Arnavut Kartalı’ işaretiyle Sırp taraftarlardan büyük tepki görmüştü.

shaqiri

Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynayacağı mücadele öncesinde Sırp taraftarlardan ölüm tehdidi alan Shaqiri, Teknik Direktör Jurgen Klopp tarafından kadrodan çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
xherdan shaqiri liverpool kızılyıldız

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