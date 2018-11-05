Yıldız futbolcuya ölüm tehdidi şoku!

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda İsviçre formasıyla Sırbistan karşısında golü bulan Xherdan Shaqir, gol sevincinde yaptığı ‘Arnavut Kartalı’ işaretiyle Sırp taraftarlardan büyük tepki görmüştü.
Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynayacağı mücadele öncesinde Sırp taraftarlardan ölüm tehdidi alan Shaqiri, Teknik Direktör Jurgen Klopp tarafından kadrodan çıkartıldı.
BATE Borisov üst üste 13. kez şampiyon
Burak Yılmaz'dan taraftara şok tepki
Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti!
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar
Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den
Josef de Souza'dan Belhanda'ya ağır sözler
Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu
Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi
Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a olay sözler
Berkay Özcan sezonun ilk yarısını kapattı
Schalke 3 - 1 Hannover
Inter 5 - 0 Genoa
Zlatan Ibrahimovic hakkında Milan iddiası
Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 2-3 hafta yok
Okuyucu Yorumları 1 yorum