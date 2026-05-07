Ölümcül hantavirüsü salgını büyüyor! Bir kadın hastaneye kaldırıldı

Hantavirüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Hollanda Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika’da hantavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir yolcuyla temas eden KLM hostesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Genç hostesin Amsterdam’da izolasyon altında tutulduğu ve virüs testi yapıldığı açıklandı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Haarlem kentinde yaşayan hostes, dün akşam ambulansla evinden alınarak Amsterdam UMC Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililer, hostesin hafif semptomlar gösterdiğini ancak tedbir amacıyla izolasyona alındığını belirtti.

ÖLEN YOLCUYLA AYNI UÇAKTAYDI

69 yaşındaki Hollandalı kadın yolcu, 25 Nisan’da Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden Amsterdam’a gitmek üzere KLM uçağına binmişti. Ancak sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kabin ekibi tarafından uçaktan indirildi.

KLM tarafından yapılan açıklamada, yolcunun sağlık durumu nedeniyle uçuşa alınmadığı belirtildi. Kadın yolcu, ertesi gün Johannesburg’daki hastanede yaşamını yitirdi.

Şimdi ise o uçuşta görev yapan hosteslerden birinin hantavirüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılması paniği daha da artırdı.

YOLCULARA UYARI GÖNDERİLİYOR

Hollanda sağlık kurumu GGD’nin, Johannesburg-Amsterdam seferindeki yolcularla iletişime geçmeye başladığı bildirildi. Yetkililer şu ana kadar yolcular için özel bir karantina kararı açıklamazken, belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlara göre hantavirüsünde kuluçka süresi birkaç gün ile 60 gün arasında değişebiliyor. Belirtiler çoğunlukla 2 ila 4 hafta içerisinde ortaya çıkıyor.

SALGIN KRUVAZİYER GEMİSİNDE BAŞLADI

Salgının merkezinde ise MV Hondius isimli kruvaziyer gemisi bulunuyor. Gemide şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında Hollandalı bir çift ve Alman kadın mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce gemide bir ağır hasta ve hafif semptom gösteren birkaç kişi bulunduğunu duyurmuştu.

“ANDES” VARYANTI ENDİŞESİ

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, gemide tespit edilen vakalarda hantavirüsünün nadir görülen “Andes” varyantının saptandığını açıkladı. Uzmanlara göre bu varyant:

yüksek ateş,
ciddi solunum problemleri,
akciğer yetmezliği
ve kalp sorunlarına yol açabiliyor.

Ayrıca diğer hantavirüsü türlerinden farklı olarak yakın temasla insandan insana bulaşabildiği belirtiliyor.

TAHLİYE UÇAKLARI DEVREDE

Öte yandan gemiden hasta tahliyeleri de sürüyor. Hollanda’ya gönderilen ikinci tıbbi tahliye uçağının Schiphol Havalimanı’na indiği açıklandı. İlk tahliye uçağında 65 yaşındaki Alman bir kadın bulunurken, diğer yolcuların kimlikleriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Şu anda gemide 23 farklı milletten toplam 146 kişinin bulunduğu belirtiliyor. İspanya hükümetinin izin vermesinin ardından geminin Kanarya Adaları’na doğru hareket ettiği bildirildi. Yetkililer, Avrupa’ya ulaşılmasının ardından yeni sağlık kontrollerinin yapılacağını açıkladı.

