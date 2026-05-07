Ruhi Çenet'te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı

Dünyanın panikle takip ettiği hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius’ta yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği gemiden yolcuların tahliye edildiği anlar ortaya çıkarken, gemide ünlü Türk YouTuber Ruhi Çenet’in de bulunduğu öğrenildi.

Arjantin’den 1 Nisan’da hareket eden ve 3 Mayıs’ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan Hollanda bayraklı araştırma gemisi MV Hondius’ta büyük panik yaşandı. Gemide bulunan 88 yolcu ve 59 mürettebat arasında şu ana kadar 7 kişide hantavirüs tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

İlk olarak Hollandalı bir erkek yolcunun 11 Nisan’da hayatını kaybettiği öğrenildi. Yolcunun cenazesinin günlerce gemide kaldığı belirtilirken, daha sonra karaya çıkarılan eşinin de uçuş sırasında fenalaşarak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Gemide bulunan Almanya vatandaşı bir yolcu da 2 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

TAHLİYE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Olay dünya basınında geniş yankı uyandırırken, gemiden yapılan tahliyeye ait görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde sağlık ekiplerinin tam koruyucu kıyafetlerle yolcuları gemiden tek tek indirdiği görüldü. Tahliye edilen yolcuların ambulanslarla Praia Limanı’na götürüldüğü anlar sosyal medyada da gündem oldu.

HOLLANDA’DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Virüsle ilgili endişeler sürerken Hollanda Sağlık Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık, hantavirüsü belirtileri gösteren bir kadının Amsterdam’da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hollanda basınında yer alan iddialara göre hastaneye kaldırılan kişinin KLM Havayolları’nda görev yapan bir hostes olduğu öne sürüldü. Söz konusu hostesin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde hantavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden kadın yolcuyla temas ettiği belirtildi.

İSPANYA DEVREYE GİRDİ

Yeşil Burun Adaları’nın gemiyi kabul etmek istememesi sonrası İspanya Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Yapılan açıklamada, Kanarya Adaları’nın gerekli sağlık kapasitesine sahip en yakın bölge olduğu belirtilerek, gemide bulunan yolculara insani yardım sağlanacağı ifade edildi.

Ayrıca durumu ağır olan gemi doktorunun da tıbbi uçuşla sevk edileceği açıklandı. Geminin birkaç gün içerisinde Gran Canaria veya Tenerife limanına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

RUHİ ÇENET: “DURUM SANDIĞIMIZDAN DAHA KÖTÜYMÜŞ”

Olayın Türkiye’de gündem olmasının ardından ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in de gemide bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çenet, gemide yaşanan ölümlerin ilk başta okyanus şartlarından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

Çenet açıklamasında, “Ben gemiden indikten bir gün sonra ikinci ölüm gerçekleşti. Ardından üçüncü kişi hayatını kaybetti ve olayın kemirgenlerden bulaşan hantavirüs olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Gemideki tek doktorun da yaşam mücadelesi verdiğini belirten Çenet, ilk ölüm sonrası bulaşıcı hastalık ihtimalinin yeterince ciddiye alınmadığını öne sürdü.