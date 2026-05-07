Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ruhi Çenet'te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in de yolcuların arasında bulunduğu, MV Hondius gemisinde tahliye görüntüleri ortaya çıktı. Hantavirüsü paniğinin yaşandığı gemide 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle olay dünya gündemine oturmuştu. Hollanda’dan gelen yeni açıklama korkuyu daha da büyüttü. Hantavirüsü belirtileri gösteren bir hostesin hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Ruhi Çenet'te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyanın panikle takip ettiği hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius’ta yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği gemiden yolcuların tahliye edildiği anlar ortaya çıkarken, gemide ünlü Türk YouTuber Ruhi Çenet’in de bulunduğu öğrenildi.

Ruhi Çenet te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı 1

Arjantin’den 1 Nisan’da hareket eden ve 3 Mayıs’ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan Hollanda bayraklı araştırma gemisi MV Hondius’ta büyük panik yaşandı. Gemide bulunan 88 yolcu ve 59 mürettebat arasında şu ana kadar 7 kişide hantavirüs tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ruhi Çenet te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İlk olarak Hollandalı bir erkek yolcunun 11 Nisan’da hayatını kaybettiği öğrenildi. Yolcunun cenazesinin günlerce gemide kaldığı belirtilirken, daha sonra karaya çıkarılan eşinin de uçuş sırasında fenalaşarak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Gemide bulunan Almanya vatandaşı bir yolcu da 2 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Ruhi Çenet te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı 3

TAHLİYE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Olay dünya basınında geniş yankı uyandırırken, gemiden yapılan tahliyeye ait görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde sağlık ekiplerinin tam koruyucu kıyafetlerle yolcuları gemiden tek tek indirdiği görüldü. Tahliye edilen yolcuların ambulanslarla Praia Limanı’na götürüldüğü anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Ruhi Çenet te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı 4

HOLLANDA’DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Virüsle ilgili endişeler sürerken Hollanda Sağlık Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık, hantavirüsü belirtileri gösteren bir kadının Amsterdam’da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ruhi Çenet te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı 5

Hollanda basınında yer alan iddialara göre hastaneye kaldırılan kişinin KLM Havayolları’nda görev yapan bir hostes olduğu öne sürüldü. Söz konusu hostesin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde hantavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden kadın yolcuyla temas ettiği belirtildi.

Ruhi Çenet te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı 6

İSPANYA DEVREYE GİRDİ

Yeşil Burun Adaları’nın gemiyi kabul etmek istememesi sonrası İspanya Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Yapılan açıklamada, Kanarya Adaları’nın gerekli sağlık kapasitesine sahip en yakın bölge olduğu belirtilerek, gemide bulunan yolculara insani yardım sağlanacağı ifade edildi.

Ayrıca durumu ağır olan gemi doktorunun da tıbbi uçuşla sevk edileceği açıklandı. Geminin birkaç gün içerisinde Gran Canaria veya Tenerife limanına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Ruhi Çenet te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı 7

RUHİ ÇENET: “DURUM SANDIĞIMIZDAN DAHA KÖTÜYMÜŞ”

Olayın Türkiye’de gündem olmasının ardından ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in de gemide bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çenet, gemide yaşanan ölümlerin ilk başta okyanus şartlarından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

Çenet açıklamasında, “Ben gemiden indikten bir gün sonra ikinci ölüm gerçekleşti. Ardından üçüncü kişi hayatını kaybetti ve olayın kemirgenlerden bulaşan hantavirüs olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Gemideki tek doktorun da yaşam mücadelesi verdiğini belirten Çenet, ilk ölüm sonrası bulaşıcı hastalık ihtimalinin yeterince ciddiye alınmadığını öne sürdü.

Ruhi Çenet te kabus gemisindeydi! Yüzen karantinada tahliye anları ortaya çıktı 8

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümcül hantavirüsü salgını büyüyor! Bir kadın hastaneye kaldırıldıÖlümcül hantavirüsü salgını büyüyor! Bir kadın hastaneye kaldırıldı
Yağışlar sonrası kuruyan göl yeniden doldu! Yağışlar sonrası kuruyan göl yeniden doldu!

Anahtar Kelimeler:
Ruhi Çenet gemi Hantavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.