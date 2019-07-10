Ölümcül Sular filminden Türkçe altyazılı video

Tepenin Gözleri, Maniac, Yüksek Tansiyon, Dokuzuncu Hayat gibi filmlere imza atan Alexandre Aja’nın son filmi Ölümcül Sular’dan Türkçe altyazılı yeni bir klip yayınlandı. Yapımcılığını Craig Flores ve Sam Raimi’nin üstlendiği heyecan verici korku filmi Ölümcül Sular’da, Haley ve babasının sel felaketinden sonra hayatta kalma mücadelesini konu ediyor. Güzel oyuncu Kaya Scodelario’nun başrolünü üstlendiği filmde ona, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, Ami Metcalf ve Jose Palma gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu; Haley, Florida’da yaşadığı yere büyük bir kasırga vurduğunda, tahliye emirlrine aldırmadan kaybolan babasını arar. Babasını, evlerinin döşeme altındaki boşluğunda ağır yaralı bir halde bulur. İkisi birden kısa süre içinde azgın sel sularında mahsur kalır. Güçlenen fırtınadan kaçmak için zaman giderek azalırken yükselen su seviyesi, Haley ve babası için korkacakları en son şey olur.

"Ölümcül Sular" filmi ülkemizdeki izleyicileriyle sinemalarda 12 Temmuz'da buluşacak.



