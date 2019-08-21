Ölümden döndü! Gören oraya koştu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden Ali Ekber Göçer (19), ağabeyi Kadir (23) ve arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarına pikniğe gitti. Bir süre burada ağabeyi ve arkadaşlarıyla eğlenen Göçer daha sonra serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak yüzmeyi iyi bilmeyen Göçer boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine ağabey Kadir Göçer'de sulama kanalına atlayıp kardeşini kurtarmak istedi ancak ağabeyde boğulma tehlikesi atlatınca kardeşini bırakmak zorunda kaldı. Bu sırada Ali Ekber Göçer suda kayboldu. Suya batıp çıkmaya başlayan ağabey Göçer'de çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları tarafından güçlükle sudan çıkarıldı.

"ALİ EKBER OĞLUM DUY SESİMİ"

Bu arada polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verildi. Bir taraftan da kanalın suyu kesildi. Su seviyesinin düşmesi sonucu Can-Kur ekipleri girdikleri sulama kanalında kaybolan genci çıkartıp kalp masajı yapmaya başladı. Daha sonra sağlık ekipleri Göçer'i ambulansa alarak kalp masajı yapmaya devam etti. Bu sırada Göçer'in ağabeyi olay yerine gelip yere yığıldı. Göçer'in annesi Senem Göçer ise "Ali Ekber oğlum duy sesimi" diye ağıt yakarak herkesi ağlattı. Bir süre ambulansın içinde Göçer'e kalp masajı yapıp kalbi yeniden çalıştırıldı. Göçer'in yakınları ambulansa tutunarak onun geri dönmesini gözyaşları içinde izledi. Geri döndürülen Göçer ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.

Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

