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Ölümden dönen Nuri Alço ilk kez görüntülendi! Yeşilçam'ın efsane ismiyle buluştu! İşte son hali...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.11.2024 15:30
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Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanan ve yoğun bakıma alınan Nuri Alço, taburcu olduktan sonra Yeşilçam'ın efsane ismi Coşkun Göğen'le buluştu. Ünlü oyuncu hastalandıktan sonra ilk kez görüntülendi. İşte son hali...

Ölümden dönen Nuri Alço ilk kez görüntülendi! Yeşilçam'ın efsane ismiyle buluştu! İşte son hali...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço, 6 Nisan tarihinde Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ünlü isim beyin kanaması geçirmişti.

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Kalbinde sorun olduğu ortaya çıkan ve operasyon geçiren ünlü isim daha sonra yeniden rahatsızlanıp karın ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Bağırsaklarında yapışma olduğu tespit edilen Alço yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Tedavisinin ardından taburcu edilen Nuri Alço, Yeşilçam’ın bir diğer ismi Coşkun Göğen ile görüştü. Taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülenen Alço'nun son hali gündem oldu.

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NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço’nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle kötü adam rollerini oynadı.

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