Ölümden koşarak kurtuldu

Devrilen yüksek gerilim direğinin altında kalmaktan son anda kurtulan adamın görüntüleri yürekleri ağza getirdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayılırken, o anlar kameralara böyle yansıdı.
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