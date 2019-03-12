Mynet Trend

Ölümden koşarak kurtuldu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 22:47 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yüksek gerilim direğinin altında kalmaktan koşarak kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Devrilen yüksek gerilim direğinin altında kalmaktan son anda kurtulan adamın görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayılırken, o anlar kameralara böyle yansıdı.

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
5 yaşındaki muhtar adayı güldürdü5 yaşındaki muhtar adayı güldürdü
Cami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gittiCami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik direği adam

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü modacı Hatice'ye patladı! O detayı açıkladı

Ünlü modacı Hatice'ye patladı! O detayı açıkladı

Dizi başlar başlamaz olay oldu! +18 sahnelere tepki

Dizi başlar başlamaz olay oldu! +18 sahnelere tepki

Dünya bu itirafı konuşuyor!

Dünya bu itirafı konuşuyor!

'Kadınları vajinalarından vurun' diyen lider şimdi de küfretti!

'Kadınları vajinalarından vurun' diyen lider şimdi de küfretti!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev balıkçı teknesi böyle devrildi

Dev balıkçı teknesi böyle devrildi

5 yaşındaki muhtar adayının görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı

5 yaşındaki muhtar adayı güldürdü

Cami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gitti

Cami mesaisini bitiren dilenci arabasını binip gitti

Çekim esnasında bayrağı yere düşüren öğrenciden duygulandıran hareket

Öğrencinin bu hareketi duygulandırdı

Kendisini yakalayan adama pelikanın tepkisi sert oldu

Bunu hiç beklemiyordu

Bodrum'da gündüz vakti domuz sürüsü ile karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Görenler şoke oldu! Gündüz vakti şehre indiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.