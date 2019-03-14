Mynet Trend

Ölümlerinin ardından 619 yıl geçti! İzleri halen duruyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Sivas’ta tarihi Halfelik mezarlığında bulunan 40 halfeden günümüze ulaşmayı başaran 14 mezar taşı, Timur ve ordularının 619 yıl önce Sivas’ta gerçekleştirdiği, halen tartışmalara konu olan istilaya ışık tutuyor. Timur’un Sivas’ı istilasındaki karanlık noktaları aydınlatıyor.

Sivas’ta Halfelik mezarlığı içerisinde bulunan 40 halfeden 14’ünün günümüze ulaşmayı başaran mezar taşları, 619 yıl önce gerçekleşen Timur’un Sivas istilasından geriye kalan en belirgin kalıntılar arasında yer alıyor. Selçuklu döneminde medreselerde yüksek öğrenim görevlilerine verilen Halfe isminden ve mezarlıkta bulunan 40 halfeden adını alan mezarlık, tarihçilerin araştırılmaya değer bir çok mezar taşı da barındırıyor.

AW648123_02 (1)

İSTİLANIN NEDENİ İHANET Mİ?

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İsmet Elmas, Timur ve ordularının Ankara savaşı öncesi Sivas’ta gerçekleştirdikleri korkunç istilanın altında, Timur ile yapılan anlaşmaya ihanet edilmesinin yattığını ifade edip, yapılan anlaşmaya rağmen Sivas’ta yaşayan gayrimüslimlerin Timur’un ordusuna saldırıp askerlerini şehit etmelerinden sonra ordu içerisindeki Moğolların istilayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Elmas, “Bu olay 619 yıl önce Timur ve ordularının Sivas’ı işgaline dayanır. Timur 1402 Ankara savaşından önce Sivas’ı geçmek zorunda kalır. Sivas’tan alacağı destek ile ordusunu güçlendirmeyi planlarken Sivas’ta ki Müslüman nüfus ile gayri Müslim Ermeni nüfusun yarı yarıya olduğunu görüyor. Sivas’ın yöneticileri bir anlaşma yapıyor. Ancak gayrimüslimlerden oluşan bir gurup gizlice Timur’un ordusuna saldırıp 100 askeri şehit eder. Dolayısı ile Sivas anlaşmaya sadık kalmıyor. Timur ve Timur’un ordusu içerisindeki Moğol güçler bu duruma aşırı sinirleniyor. Bunun üzerine Sivas’ta taş üstünde taş baş üstünde baş kalmayacak şekilde bir harekat başlatılıyor. Miladi 1400 senesinde gerçekleşiyor bu olay.” dedi.

AW648123_03

TESLİM OLMAYIP KENDİLERİNİ GÖK MEDRESEYE KAPATTILAR

Elmas, tarihçilerin kaynaklarına göre Gök medresede yüksek öğretim veren 40 halfenin Moğollara teslim olmayarak kendilerini Gök medreseye kapattıklarını belirtip, “Gök medrese içerisinde bulunan halfeler Timur’un ordularına teslim olmuyor. Ateşe verilen medresenin içerisinde dumandan boğularak şehit oluyorlar. Timur Sivas’ı terk ettikten sonra medresenin kapısı açılıyor. Bu halfeler toplu olarak kale dışında bulunan bu yere defnediliyor. 40 halfe toplu olarak defnediliyor. Ardından vasiyeti bulunanlarda ölümlerinden sonra yanlarına defnedilince 54 dönümlük bu tarihi mezarlık oluştu. “dedi.

AW648123_01

HALFELİK MEZARLIĞI TARİHE IŞIK TUTUYOR

Elmas, halfelik mezarlığının tarihe ışık tuttuğunu ifade edip, tarihçilerin araştırmalarında istifade etmek için mezarlığı ziyaret edebileceklerini söyledi. Elmas, “40 halfenin her birini simgeleyen mezar taşları var. 14 tanesi günümüze ulaşmayı başarı. 26 tanesi tahrip olup kaybolmuş durumda. Tarihçilerimiz bu tarihi vakayı araştırmak için halfelik mezarlığımıza gelebilirler. Yerinde görüp ziyaret edebilirler. 619 yıllık bir tarih burada yatıyor. Timur’un Sivas işgaliyle ilgili gerçekleri öğrenmek isteyenler için de önemli bir kaynak olabilir.” Şeklinde konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ZİYARETE AÇILMASI PLANLANIYOR

Moğol askerlerinin istilasında Sivas sahip olduğu bir çok eseri kaybederken istilada tamamen yıkılmayarak bir kısmı ayakta kalmayı başaran Çifte Minareli medrese, restore edilen Şifahiye medresesi ve Buruciye medresesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 40 halfenin içinde şehit olduğu Gök medresenin restorasyonu geçtiğimiz ay tamamlanırken önümüzdeki günlerde ziyarete açılması planlanıyor. (İHA)

AW648123_05

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Deprem tahmincisi bu kez Türkiye'de o bölgeyi işaret etti!Deprem tahmincisi bu kez Türkiye'de o bölgeyi işaret etti!
Şiddetli rüzgâr TIR'ları böyle devirdiŞiddetli rüzgâr TIR'ları böyle devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas halfe mezar Tİmur

En Çok Okunan Trend Haberler

Polislerden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki!

Polislerden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki!

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

'Fıs Fıs İsmail'inin saçları olay oldu! Son haline bakın!

'Fıs Fıs İsmail'inin saçları olay oldu! Son haline bakın!

Dev şirket resmen açıkladı! Büyük indirim

Dev şirket resmen açıkladı! Büyük indirim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem tahmincisi bu kez Türkiye'de o bölgeyi işaret etti!

Deprem tahmincisi bu kez Türkiye'de o bölgeyi işaret etti!

Şiddetli rüzgâr TIR'ları böyle devirdi

Şiddetli rüzgâr TIR'ları böyle devirdi

Bilim insanları 'zamanı geriye aldı' !

Bilim insanları 'zamanı geriye aldı' !

Aşırı yağış sonrası marketin çatısı çöktü, aşağıdakiler son anda kaçtı

Bir anda insanların üzerine çöktü

‘Kulak içi bluetooth kulaklıklar kanser riski yaratabilir’

‘Kulak içi bluetooth kulaklıklar kanser riski yaratabilir’

Cep telefonu oka kalkan olup, hayat kurtardı

Cep telefonu oka kalkan olup, hayat kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.