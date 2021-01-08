Ölümlerle dolu The Walking Dead dünyasında kimler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead dizisi, uyarlandığı aynı adlı çizgi roman serisinden bir hayli farklı ilerliyor. Adım adım finale doğru ilerleyen dizide, çizgi romanda olmayan pek çok karakter yer alıyor.

Carol Peletier ve Judith Grimes gibi karakterler The Walking Dead çizgi romanlarının daha başlarında ölmüştü. Daryl Dixon karakteriyse TV dizisine özgü ve çizgi romanda bulunmuyor. Yine de çizgi romanın sonunu gören birkaç karakter var. Çizgi romanın son sayısında Carl Grimes ve Sophia Peletier hayatta ve kızları Andrea'yla birlikte, Maggie Green'in de yaşadığı Commonwealth'te oturuyorlar.

THE WALKİNG DEAD ÇİZGİ ROMANINDA KİMLER YAŞIYOR?

Kılıç kuşanmış Michonne, Commonwealth yüksek mahkemesinin hakimlerinden biri oluyor ve II. Hershel'in tuhaf bir şekilde gezici kumpanyasına dahil ettiği zombileri öldüren Carl'ın isminin temize çıkmasına yardım ediyor. Negan, kendisinden bekleneceği üzere münzevi hayatı sürüyor. İhtiyaç malzemelerine ulaşmasını Carl sağlıyor.

Çizgi romanın sonunda bir demiryolu inşaatına destek olan Eugene Porter da bulunuyor. Hikayenin zombi kıyametinin hala sürdüğü son bölümünde Princess, Dwight, Aaron ve Jesus'ın yanı sıra birkaç yan karakter de hayatta kalanlar arasında görülüyor. Tehlike sürse de Commonwealth dahilinde çok daha güvenli koşullar altındalar.