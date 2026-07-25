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'Ölümsüzlük' takıntısı sınır tanımadı: Kendini 'bebek' olarak klonladı!

Yaşlanmayı yavaşlatma çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen teknoloji milyarderi Bryan Johnson, bu kez kök hücre teknolojisiyle geliştirdiği "Bebek Bryan" adını verdiği hücresel yapıyı kamuoyuna tanıttı. Johnson, kanından alınan hücrelerin özel genetik yöntemlerle embriyonik benzeri kök hücrelere dönüştürüldüğünü ve bu sayede hücresel yaşın sıfırlandığını öne sürdü.

'Ölümsüzlük' takıntısı sınır tanımadı: Kendini 'bebek' olarak klonladı!

Ölümsüzlük takıntısıyla dünyada gündem olan Bryan Johnson, bu sefer de kendini klonlattığını duyurdu. Johnson, laboratuvar ortamında geliştirilen bu hücresel yapının ileride organ üretiminde kullanılabileceğini, yeni tedavilerin önce bu hücreler üzerinde test edilebileceğini ve elde edilen genç hücrelerin kendi vücuduna nakledilerek yaşlanmanın yavaşlatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ölümsüzlük takıntısı sınır tanımadı: Kendini bebek olarak klonladı! 1

"BAZI İNSANLAR İÇİN KORKUTUCU OLABİLİR"

Johnson açıklamasında "Kendimi yeni doğmuş bir bebek olarak klonladım... Bu bazı insanlar için korkutucu olabilir… distopik bir gelecek. Ama başkaları için, sağlığın kaçınılmaz geleceği olarak görecekler." dedi.

TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIĞA YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Kendi hücrelerinden üretildiği için bağışıklık sisteminin bu yapıları reddetmeyeceğini savunan Johnson, tedavisi bulunmayan otoimmün gastrit hastalığına yakalanmasının da bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti.

48 yaşındaki multimilyarder, yüzlerce doktordan oluşan ekibiyle ölümsüzlük peşinde koşarak, bağışıklık sisteminin mide hücrelerine saldırdığı bu rahatsızlığı "Midem kendi kendini yiyor" diye anlatmıştı.

SOSYAL MEDYADA ETİK TARTIŞMASI BAŞLADI

Johnson'ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kesim, laboratuvar ortamında yalnızca deney yapmak veya organ elde etmek amacıyla hücresel klon oluşturulmasının ciddi etik sorunlar doğurduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise kök hücre teknolojisinin Parkinson ve görme bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde zaten kullanılan önemli bir bilimsel alan olduğuna dikkat çekerek bu çalışmaların tıp açısından umut verici olduğunu dile getirdi.

Ölümsüzlük takıntısı sınır tanımadı: Kendini bebek olarak klonladı! 2

DAHA ÖNCE DE SIRA DIŞI YÖNTEMLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Her yıl genç kalmak amacıyla yaklaşık 1,6 milyon sterlin harcadığı belirtilen Bryan Johnson, daha önce de yaşlanmayı yavaşlatmak için oğlu ve babasından kan plazması nakli yaptırmasıyla dünya çapında gündem olmuştu. Son girişimi ise hem bilimsel hem de etik yönleriyle tartışılmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık Bryan Johnson
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