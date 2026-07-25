Geçen yıl kurumuştu! Cehennem Deresi canlandı

Bu yılın başlarında yağışların etkili olmasıyla Hatay'daki, su kaynakları tamamı bu yıl çok yağış aldı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışlarla birlikte kentte, geçen yıl akmayan şelaleler bu yıl coşkuyla akmaya başladı.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle akmayan şelalelerinden biri de Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi Alan Yaylası'nda yer Cehennem Deresi'dir. Geçen yıl yağışların az olmasından kaynaklı Cehennem Deresi, kururken bu yılki yağışlar ve karların erimesiyle coşkuyla akıyor.

Cehennem Deresinin gür şekilde akmasıyla birlikte vatandaşların piknik ve yürüyüş yaptıkları uğrak bir yer oldu. Yaz aylarına kadar gür akan Cehennem Deresi, yaz aylarından itibaren sular çekilmesiyle akış gücü azalıyor. Yüksek kayalıkların ve patika yollarıyla ismini hakkını veren Cehennem Deresi, bu yıl doğaseverlerin buluştuğu konum oldu.

"TURİZMİN GÖZDESİ HALİNE GELİYOR"

Bu yılki bol bereketli yağışlarla birlikte yüksek kayalıklar arasında olan Cehennem Deresinin gür şekilde aktığını ifade eden Muhammet Köse, "Ceylanlı Mahallesi Alan Yaylası'nda bulunan Cehennem Deresindeyiz. Atalarımızdan kalma ismi Cehennem Deresi olarak geçiyor. Herhangi bir tarihi geçmişi bilinmiyor. Bu şelale sadece kışın oluşan karların erimesiyle ve yüksek yağmurlarla oluşuyor. Bu yılın başlarında çok şükür bir buçuk metre kadar yağdı. Yüksek kesimlerdeki karın erimesi sonucunda oluşan bir şelale. Aynı zamanda turizmin gözdesi haline geliyor. Bu yıl açıkçası yine bu kadar bereketli beklemiyorduk ama geçen yıl çok kurak geçti. Bu yıl çok güzel bir yağış oldu. Burası yaz aylarına kadar devam eder ve yazın sonuna doğru maalesef kuruyor. Şu an çok güzel bir akışkanlıkta ve yoğun bir yağış sonrası tekrardan şelale coştu. Bu yaylamız suya doydu. İnsanların burayı piknik alanı olarak kullanıyor. Yürüyüş grupları burada baharı değerlendiriyorlar. Turizmin gerçekten gözdesi olan bir yer. Yukarıdan başlıyor şelalemiz ve buraya kadar geliyor. Cehennem Deresi en büyük şelalemizdir ve görmeleri gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Burası Mayıs ayının sonuna doğru maalesef şelale çekiliyor. Yukarıda kademe kademe şelaleleri var ve görülmeye kesinlikle değer bir yer. Kesinlikle görmeniz gereken, ailenizle vakit geçirebileceğiniz tam bir piknik ve aktivite alanı oldu. Cehennem Deresi adının hakkını gerçekten veriyor, çok yüksek kayalıklar patika yoluyla isminin hakkını veriyor. Geçen yıl bu zamanda zaten şelale maalesef kalmamıştı ve bu kadar coşkulu bir şekilde akmıyordu. Şu an çok coşkulu bir şekilde akıyor. Umarım her yıl böyle olur. Her yıl böyle olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır