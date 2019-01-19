Ölümü 17 milyon takipçisini yasa boğan köpek Boo...

Sosyal medya fenomeni Boo the Pomeranian, 2017 senesinde arkadaşı Buddy'nin ölümünden kısa bir süre sonra yaşadığı kalp sorunu nedeniyle gündeme gelmişti.
Dünyanın en güzel köpeğiydi...
17 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI
Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip Boo the Pomeranian internette 17 milyon takipçiye sahipti.
DAHA FAZLA DAYANAMADI
Arkadaşı Buddy'nin ölümünün ardından hastalanan Boo the Pomeranian'ın kalbi bu acıyı daha fazla taşıyamadı. (Buddy yukarıda solda)
2006'DA BÜYÜK DOSTLUK BAŞLADI
Boo the Pomeranian'ın Buddy ile olan dostluğu 2006 yılında başlamıştı.
SOSYAL MEDYADA ÜN KAZANDI
Arkadaşı ile sosyal medyada büyük ün kazanan Boo the Pomeranian'ın Facebook'ta 16 milyon 600 bin, Instagram'da 540 bin, Twitter'da ise 4 bin takipçisi bulunuyor.
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
İŞTE MİNİK BOO'NUN GÖRÜNTÜLERİ...
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