Ölümü beklerken sağlığına kavuştu

Ordu’da yaşayan 47 yaşındaki Nilgün Bayram, yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle aldığı radyoterapi tedavisini bitirdi ama tedavinin yeni sorunlardan kurtulamadı. Radyoterapi tedavisi aldıktan kısa bir süre sonra yemek yiyememe, kusma ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Tedavi arayışı için gittiği hastanelerde bağırsaklarında yapışıklık oluştuğu ve bu yüzden tıkandığı söylendi.

Kanser tedavisi sürecinde yıpranan vücudunun ameliyatı kaldıramayacağı, yüksek riskler taşıdığı ve çok fazla yapılabilecek bir seçenek olmadığı söylendi. Talihsiz hasta bu hastalık yüzünden yürüyemedi, hiçbir şey yiyip içemedi ve 1,5 ayda 70 kilodan 40 kiloya düştü. Bir deri bir kemik kalan 3 çocuk annesi Nilgün Bodur umutlarını tüketmiş neredeyse ölümü bekliyordu.

Yakınları, durumu iyice kötüleşen Nilgün Bayram’ı daha önce bu gibi hastalıklarda başarılı tedavilerini duydukları Medical Park Ordu Hastanesine getirdi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından yapılan kolonoskopi ile bağırsakları incelendi, tıkalı olan yerler belirlendi ve çarenin cerrahi yöntemler ile mümkün olduğu değerlendirmesiyle Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat’a yönlendirildi. Ölümü bekleyen Nilgün Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat tarafından yüksek risk değerlendirmesi altında ameliyat edildi. Ameliyat sonrası yemek yemeye başlayan ve ayağa kalkıp yürümeye başlayan Nilgün Bayram adeta ölümden döndü.