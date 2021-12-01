Ölümün Kıyısında filmi ne zaman çekildi? Ölümün Kıyısında filminin oyuncuları kimler?

Ölümün Kıyısında filminin ne zaman çekildiği ve konusunun ne olduğu merak ediliyor. Amerikan suç gerilim filmi olan Ölümün Kıyısında 15 Temmuz 2021'de vizyona girmişti. Peki Ölümün Kıyısında filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Vahşi doğada yürüyüş yapan fotoğrafçı lan Shannon, bir polis memurunun işlediği suça tanık olur. Şahit olduklarının fotoğrafını çekip kaçmaya çalışan kadın emekli polis Jack Harris'e yakalanır. Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.
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