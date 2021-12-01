Ölümün Kıyısında filmi ne zaman çekildi? Ölümün Kıyısında filminin oyuncuları kimler?

Ölümün Kıyısında filminin ne zaman çekildiği ve konusunun ne olduğu merak ediliyor. Amerikan suç gerilim filmi olan Ölümün Kıyısında 15 Temmuz 2021'de vizyona girmişti. Peki Ölümün Kıyısında filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Vahşi doğada yürüyüş yapan fotoğrafçı lan Shannon, bir polis memurunun işlediği suça tanık olur. Şahit olduklarının fotoğrafını çekip kaçmaya çalışan kadın emekli polis Jack Harris'e yakalanır. Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jamie King - Shannon Mathers

Kelly Greyson - Pam

Bruce Willis - Jack Harris

Michael Sirow - Hank Rivers

Lala Kent - Billie Jean

Oliver Trevena - Dövmeci Adam

Mike Burns - Frank

Adam Huel Potter - Federal Ajanı

Tyler Jon OLSON - Tom

Keagan Lasater - Pete

Kayla Eva - Haber Sunucusu

Megan Leonard - Joanna Kern



