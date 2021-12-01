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Ölümün Kıyısında filmi ne zaman çekildi? Ölümün Kıyısında filminin oyuncuları kimler?

01.12.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümün Kıyısında filminin başrolünde ünlü oyuncu Bruce Willis yer alıyor. Söz konusu filmde Jaime King fotoğrafçıyı, Bruce Willis ise emekli bir polise hayat veriyor. İlgi çekici hikayesiyle dikkat çeken filmin yönetmenliği Mike Burns’e ait. İşte merak edilenler...

Ölümün Kıyısında filmi ne zaman çekildi? Ölümün Kıyısında filminin oyuncuları kimler?

Ölümün Kıyısında filminin ne zaman çekildiği ve konusunun ne olduğu merak ediliyor. Amerikan suç gerilim filmi olan Ölümün Kıyısında 15 Temmuz 2021'de vizyona girmişti. Peki Ölümün Kıyısında filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Vahşi doğada yürüyüş yapan fotoğrafçı lan Shannon, bir polis memurunun işlediği suça tanık olur. Şahit olduklarının fotoğrafını çekip kaçmaya çalışan kadın emekli polis Jack Harris'e yakalanır. Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Jamie King - Shannon Mathers
  • Kelly Greyson - Pam
  • Bruce Willis - Jack Harris
  • Michael Sirow - Hank Rivers
  • Lala Kent - Billie Jean
  • Oliver Trevena - Dövmeci Adam
  • Mike Burns - Frank
  • Adam Huel Potter - Federal Ajanı
  • Tyler Jon OLSON - Tom
  • Keagan Lasater - Pete
  • Kayla Eva - Haber Sunucusu
  • Megan Leonard - Joanna Kern


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