Mynet Trend

Ölümünün 9. yıldönümünde de unutulmadı! Sosyal medyada TT oldu

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 24.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

Unutursak biz de Behlül gibi olalım! Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Bihter Ziyagil'in ölüm yıldönümü bu sene de unutulmadı.

Ölümünün 9. yıldönümünde de unutulmadı! Sosyal medyada TT oldu

Aşk-ı Memnu dizisinin kalplere kazınan karakteri Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden tam tamına 9 yıl geçti. 9 yıl önce bugün final yapan ve final bölümünde hayata gözlerini yuman Bihter Ziyagil'in ölümü tüm izleyicileri yasa boğmuştu. Her sene olduğu gibi bu sene de Bihter Ziyagil'in ölüm yıldönümü unutulmadı. Twitter'da TT olan Bihter Ziyagil için sosyal medya üzerinden hepimizi gülümseten aynı zamanda buruk bir ruh haline sokan yüzlerce mesaj yayınlandı!

İşte o tweet'ler...

bihter1

bihter2

bihter3

bihter4

bihter5

bihter6

bihter7

bihter8

bihter9

bihter10

bihter11

bihter12

bihter13

bihter14

bihter15

bihter16

bihter17

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Bir adam bir kobrayla evlendi! Gerekçesi ise...Bir adam bir kobrayla evlendi! Gerekçesi ise...
Hala GoT yasında olanlara bomba gibi öneriler!Hala GoT yasında olanlara bomba gibi öneriler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler aşkı memnu bihter ziyagil Beren Saat dizi unutulmaz diziler ölüm yıldönümü

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Photoshop yapmayı acilen bırakması gereken insanlar!

Photoshop yapmayı acilen bırakması gereken insanlar!

Taylandlı bir adam bir kobra ile evlendi! Gerekçesi ise duyanları dehşete düşürdü.

Bir adam bir kobrayla evlendi! Gerekçesi ise...

Favori diziniz bitti. Peki şimdi sırada ne var?

Hala GoT yasında olanlara bomba gibi öneriler!

Şan şöhretlerine aldanmayın! Hayatları trajedilerle dolu

Şan şöhretlerine aldanmayın! Hayatları trajedilerle dolu

Tabela almaya paraları olmayınca çözümü böyle buldular!

Tabela almaya paraları olmayınca çözümü böyle buldular!

Herkesin bilmesi gereken 10 farklı böcek ısırığı!

Bir anda eli bu hale geldi! İşte korkunç sebebi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.