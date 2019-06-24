Ölümünün 9. yıldönümünde de unutulmadı! Sosyal medyada TT oldu

Aşk-ı Memnu dizisinin kalplere kazınan karakteri Bihter Ziyagil'in ölümünün üzerinden tam tamına 9 yıl geçti. 9 yıl önce bugün final yapan ve final bölümünde hayata gözlerini yuman Bihter Ziyagil'in ölümü tüm izleyicileri yasa boğmuştu. Her sene olduğu gibi bu sene de Bihter Ziyagil'in ölüm yıldönümü unutulmadı. Twitter'da TT olan Bihter Ziyagil için sosyal medya üzerinden hepimizi gülümseten aynı zamanda buruk bir ruh haline sokan yüzlerce mesaj yayınlandı!

İşte o tweet'ler...





