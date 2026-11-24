UEFA Avrupa Ligi Olympiakos Perşembe 20:45 Milan

Olympiakos ile Milan, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Stadio Georgios Karaiskakis'te UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Olympiakos ve Milan, 26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaşacak. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Lig Durumu Milan 4. İtalya Serie A Ligi O 12 G 8 B 3 M 1 P 27 28 Attığı Gol 14 Yediği Gol +14 Averaj Gol Durumu (Toplam) Milan 28 / 14 İç Saha / Deplasman Performansı M Milan Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 3 / 0 Gol 10 – 6

Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 5 gol yedi.

Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Olympiakos tüm kulvarlar Olympiakos 6-2 Iraklis Yunanistan Süper Ligi 1 G

Olympiakos 1-1 PAOK Yunanistan Süper Ligi 1 B

Rennes 0-0 Olympiakos UEFA Avrupa Ligi B

Kifisia 2-3 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Marko 0-2 Olympiakos Yunanistan Kupası G Milan G G G M G tüm kulvarlar Milan 5-1 Frosinone İtalya Serie A Ligi G

Genoa 1-2 Milan İtalya Serie A Ligi G

Milan 0-2 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi M

Milan 3-1 Inter İtalya Serie A Ligi G

Milan 2-4 Bologna İtalya Serie A Ligi M

Milan, son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

Maç öncesi değerlendirme

Olympiakos, son 4 Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet alıp 1 beraberlik elde etti. Yunanistan Süper Ligi'nde ise son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir grafik çiziyor.

Eksik Oyuncular Olympiakos 10 eksik Ayoub El Kaabi Yusuf Yazıcı Chiquinho Marius Mouandilmadji Balsa Popovic Santiago Hezze Clayton Fernandes Joel Roca Gustavo Puerta Lorenzo Scipioni Milan 6 eksik Samuel Chukwueze Alexis Saelemaekers Matteo Gabbia Fikayo Tomori Ruben Loftus-Cheek Warren Bondo

Olympiakos kadrosunda Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Chiquinho (Sakat - Ayağından Sakat), Marius Mouandilmadji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Santiago Hezze (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Roca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Gustavo Puerta (Sakat) ve Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Milan kadrosunda Samuel Chukwueze (Sakat - Kalçasından Sakat), Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matteo Gabbia (Sakat - Adale Yırtığı), Fikayo Tomori (Sakat - Adale Problemi), Ruben Loftus-Cheek (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Warren Bondo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adrien Rabiot Milan 5 Gol 6 Asist Diego Moreira Milan 4 Gol 4 Asist Christian Pulisic Milan 5 Gol 1 Asist Alphadjo Cisse Milan 6 Gol 0 Asist

Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Alphadjo Cisse, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Adrien Rabiot.