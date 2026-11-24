Olympiakos ile Milan, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Stadio Georgios Karaiskakis'te UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Olympiakos ve Milan, 26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaşacak. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.
Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 5 gol yedi.
Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 4. sırada.
Milan, son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.
Olympiakos, son 4 Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet alıp 1 beraberlik elde etti. Yunanistan Süper Ligi'nde ise son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir grafik çiziyor.
Olympiakos kadrosunda Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Chiquinho (Sakat - Ayağından Sakat), Marius Mouandilmadji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Santiago Hezze (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Roca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Gustavo Puerta (Sakat) ve Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Milan kadrosunda Samuel Chukwueze (Sakat - Kalçasından Sakat), Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matteo Gabbia (Sakat - Adale Yırtığı), Fikayo Tomori (Sakat - Adale Problemi), Ruben Loftus-Cheek (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Warren Bondo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Alphadjo Cisse, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Adrien Rabiot.
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