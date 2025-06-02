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Olympiakos-Panathinaikos maçında teknik faul almıştı! Ergin Ataman nedenini açıkladı: "Kimse benim ülkeme..."

Final Four hedefi Fenerbahçe'ye kaybederek suya düşen Ergin Ataman, Olympiakos mağlubiyeti sonrasında tribünden gelen tezahüratların ardından çılgına döndü. Maçtan sonra verdiği röportajda ikinci teknik faul'ü neden aldığını açıklayan Ataman, "Kimse benim ülkeme küfredemez" ifadelerini kullandı.

Olympiakos-Panathinaikos maçında teknik faul almıştı! Ergin Ataman nedenini açıkladı: "Kimse benim ülkeme..."
Begüm Özkaynak

EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe'ye kaybederek şampiyonluk şansını yitiren Ergin Ataman, Yunanistan'daki finalde Olympiakos'a 91-83 mağlup oldu.

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Seride durumu 1-1'e getiren Olympiakos maçının ardından Panathinaikos Başantrenörü Ataman yaptığı açıklamada neden teknik faul aldığını anlattı.

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"KİMSE BENİM ÜLKEME KÜFREDEMEZ"

Ergin Ataman verdiği demeçte, "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos’a diyebilirler ama kimse Türkiye’ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos Yunanistan Ergin Ataman Basketbol olympiakos teknik
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