Olympiakos-Panathinaikos maçında teknik faul almıştı! Ergin Ataman nedenini açıkladı: "Kimse benim ülkeme..."

EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe'ye kaybederek şampiyonluk şansını yitiren Ergin Ataman, Yunanistan'daki finalde Olympiakos'a 91-83 mağlup oldu.

Seride durumu 1-1'e getiren Olympiakos maçının ardından Panathinaikos Başantrenörü Ataman yaptığı açıklamada neden teknik faul aldığını anlattı.

"KİMSE BENİM ÜLKEME KÜFREDEMEZ"

Ergin Ataman verdiği demeçte, "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos’a diyebilirler ama kimse Türkiye’ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." dedi.