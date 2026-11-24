UEFA Avrupa Ligi Olympique Lyon Perşembe 23:00 Lillestrom

Olympique Lyon ile Lillestrom, 26 Kasım 2026 tarihinde Groupama Stadium (Parc OL)'da UEFA Avrupa Ligi kapsamında bir araya geliyor.

Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Lillestrom ile karşılaşmaları, iki takımın da gidişatlarını etkileyebilir.

Lig Durumu Olympique Lyon 4. Fransa Ligue 1 O 11 G 6 B 2 M 3 P 20 16 Attığı Gol 9 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Olympique Lyon 16 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı OL Olympique Lyon İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 1 / 0 Gol 12 – 3

Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 20 puanla 4. sırada.

Lillestrom (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 10 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Olympique Lyon G M G M G tüm kulvarlar Lille 0-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 G

Stade Brest 29 2-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M

Real Sociedad 1-1 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi B

Olympique Lyon 2-0 Angers Fransa Ligue 1 G

Paris St Germain 2-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M Lillestrom tüm kulvarlar Sarpsborg 08 0-2 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Lillestrom 3-2 Aalesunds Norveç Eliteserien G

Lillestrom 0-1 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi M

Start 0-1 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Lillestrom 3-2 Brann Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Olympique Lyon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Hem Fransa Ligue 1'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istikrarsız bir performans sergileyen Lyon, zorlu bir sınav verecek. Lillestrom ise Norveç Eliteserien'de son 5 maçının tamamını kazanarak formda bir dönem geçiriyor. Avrupa Ligi'nde ise önceki 5 maçında 3 mağlubiyet ve sadece 2 beraberlik elde etti.

Eksik Oyuncular Olympique Lyon 5 eksik Mohamed Ouedraogo Tyler Morton Pavel Sulc Lois Openda Clinton Mata Lillestrom 2 eksik Daniel Jakobsen Espen Garnas

Olympique Lyon kadrosunda Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Tyler Morton (Sakat - Kasığından Sakat), Pavel Sulc (Sakat - Diz Sakatlığı), Lois Openda (Sakat - Bacağı Kırık) ve Clinton Mata (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lillestrom kadrosunda Daniel Jakobsen (Sakat) ve Espen Garnas (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Zachary Athekame Olympique Lyon 2 Gol 3 Asist Ernest Nuamah Olympique Lyon 4 Gol 1 Asist Pavel Sulc Olympique Lyon 1 Gol 3 Asist Corentin Tolisso Olympique Lyon 2 Gol 2 Asist

Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Zachary Athekame.