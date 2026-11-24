Olympique Lyon ile Lillestrom, 26 Kasım 2026 tarihinde Groupama Stadium (Parc OL)'da UEFA Avrupa Ligi kapsamında bir araya geliyor.
Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Lillestrom ile karşılaşmaları, iki takımın da gidişatlarını etkileyebilir.
Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 20 puanla 4. sırada.
Lillestrom (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 10 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi.
Olympique Lyon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Hem Fransa Ligue 1'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istikrarsız bir performans sergileyen Lyon, zorlu bir sınav verecek. Lillestrom ise Norveç Eliteserien'de son 5 maçının tamamını kazanarak formda bir dönem geçiriyor. Avrupa Ligi'nde ise önceki 5 maçında 3 mağlubiyet ve sadece 2 beraberlik elde etti.
Olympique Lyon kadrosunda Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Tyler Morton (Sakat - Kasığından Sakat), Pavel Sulc (Sakat - Diz Sakatlığı), Lois Openda (Sakat - Bacağı Kırık) ve Clinton Mata (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Lillestrom kadrosunda Daniel Jakobsen (Sakat) ve Espen Garnas (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Zachary Athekame.
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