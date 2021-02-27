SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi

Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi

27.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud görevden alındı, teknik direktörlüğe de Jorge Sampaoli getirildi.

Marsilya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulübün sahibi ABD'li iş adamı Frank McCourt, başkan Eyraud'un görevine son vererek yerine kulüpte futbol direktörlüğü yapan 34 yaşındaki Pablo Longoria'yı atadı. Andre Villas-Boas'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna da Jorge Sampaoli oturdu. 60 yaşındaki Arjantinli teknik adam ile Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Güney Amerika'da birçok kulüp çalıştıran Sampaoli, Şili Milli Takımı ile 2015 Copa America'yı kazandı. Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Sevilla ve Santos'ta da görev alan Sampaoli, son olarak Atletico Mineiro'nun teknik direktörlüğü yaptı.

Olympique Marsilya, Ligue 1'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından taraftarların antrenman tesislerine saldırmasıyla gündeme gelmişti. Portekizli teknik direktör Boas ise, Celtic'te forma giyen Olivier Ntcham'ın transferi sürecinde yönetimle ters düşerek 2 Şubat'ta istifa etmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Lille’den Yusuf Yazıcı paylaşımı: ’Baba, sen n’aptın ya’Lille’den Yusuf Yazıcı paylaşımı: ’Baba, sen n’aptın ya’
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Basın toplantısında kanlar içinde kaldı!

Basın toplantısında kanlar içinde kaldı!

EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!

EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Diğer Haberler

Olympique Marsilya'da Jorge Sampaoli dönemi

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Lille’den Yusuf Yazıcı paylaşımı: ’Baba, sen n’aptın ya’

Lille’den Yusuf Yazıcı paylaşımı: ’Baba, sen n’aptın ya’

PSG'ye 700 bin avro para cezası

PSG'ye 700 bin avro para cezası

Ligue 1'de zirve yarışındaki PSG 3 puan kaybetti

Zirve yarışında PSG'ye çelme

Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi

Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi

Lille 6 hafta sonra puan kaybetti

Lille 6 hafta sonra puan kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.