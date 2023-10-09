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ÖMER 26. BÖLÜM tek parça İZLE! STAR TV ÖMER dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Son bölüm özeti

09.10.2023 18:43 | Son Güncelleme:
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Ömer dizisi 26. bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Emre Taşkıran, Onur Bilge, Gamze Karaduman gibi oyuncular yer alıyor. İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Ömer dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Ömer 26. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla 26. bölümü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 9 Ekim Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 26. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÖMER 26.

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin yirmi beşinci bölümünde;
Evliliklerinin artık devam edemeyeceğini düşünen Ömer, Gamze'nin mahkemede boşanmayı kabul etmemesiyle büyük bir öfkeye kapılır. Bu beklenmedik gelişme Gamze'ye daha fazla cephe almasına sebep olurken, Ömer'in davranışlarından çok kırılan Gamze, sevdiği adamın duvarlarını aşamamanın acısını yaşar. Oğlunun içinde olduğu zor durumdan ancak Gamze'nin varlığıyla kurtulabileceğini düşünen Reşat ise herkesi şaşırtacak bir adım atmıştır.

Nisa zorlu hayat şartlarıyla mücadele edebilmek ve kızını Yaman'dan uzak tutmak için Hülya'nın taşınma teklifini düşünmeye başlar. Ancak tüm aileyi ilgilendiren bu kararı Hakan'ın tek başına almış olmasını hiç hoş karşılamaz.

Gamze'nin boşanmayı istememesinin ardındaki sırrı öğrenen Ömer hem babasına hem de Gamze'ye daha da bilenir. Şükran ve Ömer ile ilişkisi kopma noktasına gelen Tahir ise soluğu her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Vicdan'ın yanında alır. Ömer ve Gamze'nin de olaya müdahil olması, ikisi arasındaki ilişkinin telafisi imkansız görünen bir noktaya sürüklenmesine neden olur.

ömer 25

ÖMER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer dizisinin yirmi altıncı bölümünde;
Vicdan'ın ağır sözleriyle karşı karşıya kalan Gamze, en çok ihtiyacını hissettiği anda Ömer'in ona destek olmamasına çok kırılır. Vicdan'ın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu git gide daha iyi anlasa da, kendini bir türlü Ömer'e duyuramamak Gamze'nin yaşadığı sıkıntıları daha da büyütür.

Çalıştığı evde patronunun türlü kaprislerine göğüs geren Nisa, evin oğlu Engin’in Emine’ye karşı ilgisi olduğundan şüphelendikçe orada kalmaktan iyice çekinmeye başlar. Fakat kocasının verdiği sözler geri adım atmasına izin vermez.

Ömer'den kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Vicdan Gamze'yi bir engel olarak görür ve onu saf dışı etmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kimsenin beklemediği bir anda attığı bir adımla Ömer'i içinden çıkılmaz bir durumda bırakacaktır.

ÖMER 26 İZLE

ÖMER 26. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 26. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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