Ömer Bayram'dan Galatasaray'a dünya yıldızı! "İsterlerse ikna ederim"

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunda Galatasaray'dan ayrılan ve şu anda Sarıyer'de forma giyen tecrübeli futbolcu Ömer Bayram dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü futbolcu Van Dijk ile yakın dostluğu olan Bayram, Galatasaray'ın istemesi halinde Van Dijk'ı ikna edebileceğini söyledi.

Van Dijk'la çocukluklarındaki ilişkileri hakkında gelen soruya cevaben aralarındaki dostluğu özetleyen Ömer Bayram, bazı eski anılarından bahsederken Hollandalı yıldızın Galatasaray forması giyme ihtimaline dair de açıklamalarda bulundu:

"BOYUMUZ AYNIYDI..."

"Hiç inanmazsınız; küçükken Van Dijk ile boyumuz aynıydı. Diyaloğumuz hala güzel. Kim bilir, onu belki bir gün Galatasaray formasıyla görürüz... Olabilir..." dedi.

Sonrasında kendisine gelen "Bunu bir bilgi üstüne mi söylüyorsun?" sorusuna cevap veren Ömer Bayram:

“GALATASARAY İSTESİN; İKNASI BENİM"

"Bilgi mi, o da bende kalsın... Galatasaray, Türkiye'nin en büyük ve en güzel camiası. Yeter ki Galatasaray istesin, iknası benim. Oldu bil." diyerek sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.