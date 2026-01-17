SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ömer Bayram'dan Galatasaray'a dünya yıldızı! "İsterlerse ikna ederim"

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Sarıyer’de kariyerini sürdüren Ömer Bayram, Van Dijk açıklamasıyla gündem yarattı. Hollandalı yıldızla dostluğuna vurgu yapan Bayram, “Galatasaray isterse iknası benim” diyerek sarı-kırmızılı camiaya dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

Ömer Bayram'dan Galatasaray'a dünya yıldızı! "İsterlerse ikna ederim"
Berker İşleyen
Ömer Bayram

Ömer Bayram

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sarıyer
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunda Galatasaray'dan ayrılan ve şu anda Sarıyer'de forma giyen tecrübeli futbolcu Ömer Bayram dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü futbolcu Van Dijk ile yakın dostluğu olan Bayram, Galatasaray'ın istemesi halinde Van Dijk'ı ikna edebileceğini söyledi.

Van Dijk'la çocukluklarındaki ilişkileri hakkında gelen soruya cevaben aralarındaki dostluğu özetleyen Ömer Bayram, bazı eski anılarından bahsederken Hollandalı yıldızın Galatasaray forması giyme ihtimaline dair de açıklamalarda bulundu:

"BOYUMUZ AYNIYDI..."

Ömer Bayram dan Galatasaray a dünya yıldızı! "İsterlerse ikna ederim" 1

"Hiç inanmazsınız; küçükken Van Dijk ile boyumuz aynıydı. Diyaloğumuz hala güzel. Kim bilir, onu belki bir gün Galatasaray formasıyla görürüz... Olabilir..." dedi.

Sonrasında kendisine gelen "Bunu bir bilgi üstüne mi söylüyorsun?" sorusuna cevap veren Ömer Bayram:

“GALATASARAY İSTESİN; İKNASI BENİM"

Ömer Bayram dan Galatasaray a dünya yıldızı! "İsterlerse ikna ederim" 2

"Bilgi mi, o da bende kalsın... Galatasaray, Türkiye'nin en büyük ve en güzel camiası. Yeter ki Galatasaray istesin, iknası benim. Oldu bil." diyerek sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Gaziantep FK Gaziantep FK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho'dan transfer hamlesi! Süper Lig devinin kapısını çaldıMourinho'dan transfer hamlesi! Süper Lig devinin kapısını çaldı
N'Golo Kante transferinde Araplar yapacağını yaptı! Ortalık şimdi karıştı...N'Golo Kante transferinde Araplar yapacağını yaptı! Ortalık şimdi karıştı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Liverpool Ömer Bayram son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.