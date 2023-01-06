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Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ömer dizisi oyuncuları ve konusu

06.01.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yeni dizi Ömer için geri sayım başladı. Ünlü isimleri bir araya getirecek olan dizi Star TV ekranlarında yayınlanacak. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda yönetmen Cem Karcı oturuyor. Peki, Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ömer dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ömer dizisi oyuncuları ve konusu

Ömer dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncuları arasında ünlü isimlerin yer aldığı Ömer’in ilk bölümü 9 Ocak akşamı yayınlanacak. Dizi her hafta pazartesi akşamı ekrana gelecek. Ömer dizisi oyuncuları arasında yer alan Selahattin Paşalı Ömer karakterine hayat verecek.

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer’in aşkında beklenmedik bir huzur bulur.

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Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze’nin aşkını imkansız hale getirecektir.
Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterine hayat veriyor.

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ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

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