MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yeni dizisi için tarih belli oldu

Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yeni dizisi için tarih belli oldu

02.01.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizi ilk tanıtımı ile büyük yankı uyandırmıştı. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer'in ilk yayın günü de belli oldu. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yeni dizisi için tarih belli oldu

Star Tv'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Ömer için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile büyük yankı uyandıran Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı yeni dizisi Ömer'in konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar...

ÖMER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Ömer dizisinin yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Ömer dizisi ilk bölümüyle 9 Ocak Pazartesi 20.00’de Star Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

ömer 2

ÖMER KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, dizinin senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.

Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

ömer 3

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını dizisine bomba oyuncu! Yalı Çapkını dizisine bomba oyuncu!
Bele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarzBele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarz
Dekolteli yılbaşı pozu tepki çekti! "Az bekleseydin..."Dekolteli yılbaşı pozu tepki çekti! "Az bekleseydin..."
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır Selahattin Paşalı ömer Oyuncu altın ve döviz altın ve döviz kurları dolar paritesi euro dolar euro dolar paritesi piyasalarda son durum doların satış fiyatı dolar kurunda son durum dolar dün turu

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.