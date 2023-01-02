Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yeni dizisi için tarih belli oldu

Star Tv'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Ömer için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile büyük yankı uyandıran Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı yeni dizisi Ömer'in konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar...

ÖMER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Ömer dizisinin yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Ömer dizisi ilk bölümüyle 9 Ocak Pazartesi 20.00’de Star Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

ÖMER KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, dizinin senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.

Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

