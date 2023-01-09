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Ömer dizisi nerede çekiliyor, cami nerede? Ömer dizisi gerçek mi, uyarlama mı?

09.01.2023 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi bu akşam Star Tv'de yayın hayatına başlıyor. Yayınlanan ilk fragmanıyla büyük ses getiren Ömer dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Ömer dizisinde görülen caminin nerede olduğu ve dizinin çekildiği yer merak edildi. Seyircilerin merak ettiği bir diğer sorulardan biri de Ömer dizinin uyarlama olup olmadığı oldu. Peki, Ömer dizisi nerede çekiliyor, cami nerede? Ömer dizisi gerçek mi, uyarlama mı?

Ömer dizisi nerede çekiliyor, cami nerede? Ömer dizisi gerçek mi, uyarlama mı?

Yeni dizi Ömer bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Merak uyandıran dizilerden biri olan Ömer’de Selahattin Paşalı bir müezzine hayat veriyor. Gökçe Bahadır ise yıllar sonra evine geri dönen Gamze karakterini canlandıracak. Peki, Ömer dizisindeki cami nerede, hangi ilçede? Ömer dizisi nerede çekilmektedir? Ömer dizisi gerçek bir hikaye mi? İşte Ömer dizisine dair merak edilen soruların yanıtları...

Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

ÖMER DİZİSİ NEREDE, HANGİ CAMİDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Ömer dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'un farklı semt ve mahallelerinde özellikle Üsküdar'da gerçekleştirilmektedir.

Dizide yer alan cami Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'dir. Büyük Selimiye Camii'si, Tarihi Selimiye Kışlası'nın hemen yanındadır.

Dizi çekimlerinin yapıldığı bir başka cami yine Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'sidir.

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ÖMER DİZİSİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerinde Selahaddin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisi, tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen İsrail yapımı olan ''Shtisel'' dizisinden uyarlanmaktadır.

2013 yılında İsrail'de yayınlanmaya başlayan, 3 sezon ve 33 bölüm süren Shtisel dizisi, 2018 yılında Netflix platformuna dahil olarak dünyaya açılmıştı.

Shtisel adlı Kudüs'te geçen dizinin hikayesinde oldukça katı kuralları olan Ortodoks Yahudi bir ailenin yaşamı ve çektikleri zorluk anlatılıyor.

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ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

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Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçici din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ömer, iç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze’nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.

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Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır ise dizide Gamze karakterini canlandırıyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer’e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.

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Star TV Barış Falay Gökçe Bahadır Merve Dizdar Selahattin Paşalı ömer ele karakteri

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