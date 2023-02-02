MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

02.02.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin ilerleyen bölümlerinde ses getiren bir vedanın yaşanacağı konuşuluyor.

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Shtisel dizisinden uyarlama olan Ömer dizisi, sıra dışı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu. Kadrosunda Barış Falay, Merve Dizdar, Selahattin Paşalı, Simay Barlas gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisiyle ilgili üzen bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde 4. bölümüyle ekrana gelen Ömer dizisinde ortalık karıştı. Kendisinden yaşça büyük olan Gamze'yi sevdiği için ailesi tarafından baskı gören Ömer, tüm sınırları kaldırmak için Gamze'ye evlenme teklifi etti.

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Ömer'in evlilik teklifini geri çeviren Gamze, yaşadığı bunalım sonrası Ömer'den uzaklaşma kararı aldı.

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Reddedilmenin hıncıyla babasının istediği kişiyle evlenmeyi kabul eden Ömer'in nişan törenine giderken Gamze'den son bir şans istemesi, 4. bölümün finaline damga vurdu.

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Seyirci merak içinde Gamze'nin yanıtını beklerken, kulislerden şaşırtan söylentiler yayılmaya başladı.

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

İddiaya göre Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze karakteri, Ömer ve Süreyya'nın evlenmesinden sonra bir süre diziye ara verecek.

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Yaşadığı mahalleyi terk eden Gamze'nin ilerleyen bölümlerde yeniden diziye girmesi söz konusu. Dizi ekibinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahar Candan yarı çıplak sere serpe uzanıp fotoğrafını paylaştı! ''Popomun dikliğinden...'' Bahar Candan yarı çıplak sere serpe uzanıp fotoğrafını paylaştı! ''Popomun dikliğinden...''
Bahar Candan yarı çıplak sere serpe uzanıp fotoğrafını paylaştı! ''Popomun dikliğinden...'' Bahar Candan yarı çıplak sere serpe uzanıp fotoğrafını paylaştı! ''Popomun dikliğinden...''
Cüneyt Özdemir Oğuzhan Uğur'la dalga geçti! Hayko Cepkin kızdı... Bomba yanıtCüneyt Özdemir Oğuzhan Uğur'la dalga geçti! Hayko Cepkin kızdı... Bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır Simay Barlas Selahattin Paşalı ömer Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Mazot ve benzin fiyatı için uzun süre sonra ilk!

Mazot ve benzin fiyatı için uzun süre sonra ilk!

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

"Kapris, inat, şahsi hırs, koltuk hesabı..." Gündem yarattı!

"Kapris, inat, şahsi hırs, koltuk hesabı..." Gündem yarattı!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.