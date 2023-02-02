Ömer dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Shtisel dizisinden uyarlama olan Ömer dizisi, sıra dışı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu. Kadrosunda Barış Falay, Merve Dizdar, Selahattin Paşalı, Simay Barlas gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisiyle ilgili üzen bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde 4. bölümüyle ekrana gelen Ömer dizisinde ortalık karıştı. Kendisinden yaşça büyük olan Gamze'yi sevdiği için ailesi tarafından baskı gören Ömer, tüm sınırları kaldırmak için Gamze'ye evlenme teklifi etti.

Ömer'in evlilik teklifini geri çeviren Gamze, yaşadığı bunalım sonrası Ömer'den uzaklaşma kararı aldı.

Reddedilmenin hıncıyla babasının istediği kişiyle evlenmeyi kabul eden Ömer'in nişan törenine giderken Gamze'den son bir şans istemesi, 4. bölümün finaline damga vurdu.

Seyirci merak içinde Gamze'nin yanıtını beklerken, kulislerden şaşırtan söylentiler yayılmaya başladı.

İddiaya göre Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze karakteri, Ömer ve Süreyya'nın evlenmesinden sonra bir süre diziye ara verecek.

Yaşadığı mahalleyi terk eden Gamze'nin ilerleyen bölümlerde yeniden diziye girmesi söz konusu. Dizi ekibinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.



