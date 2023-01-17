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Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

17.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam 2. bölümüyle ekrana gelen Ömer dizisi, sosyal medyada gündeme oturdu. Emine karakterinin kardeşini emzirdiği sahne tepkilere yol açarken bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu sahneyi dizinin profesyonelliğine uygun bulmadı.

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Kadrosunda Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi, dün akşam milyonları ekrana kilitledi. Dizide Emine karakterine hayat veren Çağla Naz Kargı'nın ağlayan kardeşini emzirerek susturması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından garip karşılandı.

Ömer ve Gamze'nin zorlu aşkını anlatan Ömer dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciden tam puan aldı.

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Üsküdar Selimiye'de çekilen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden birçok izleyicinin kalbini kazandı.

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Ancak Ömer dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Çağla Naz Kargı'nın hayat verdiği Emine karakteri, annesi evde olmadığı için erkek kardeşini emzirdi.

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Sosyal medyanın gündemine oturan ilginç sahneye Twitter'da çok sayıda yorum geldi. İşte onlardan bazıları...

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'


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