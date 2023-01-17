Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Kadrosunda Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi, dün akşam milyonları ekrana kilitledi. Dizide Emine karakterine hayat veren Çağla Naz Kargı'nın ağlayan kardeşini emzirerek susturması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından garip karşılandı.
Ömer ve Gamze'nin zorlu aşkını anlatan Ömer dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciden tam puan aldı.
Üsküdar Selimiye'de çekilen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden birçok izleyicinin kalbini kazandı.
Ancak Ömer dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.
Çağla Naz Kargı'nın hayat verdiği Emine karakteri, annesi evde olmadığı için erkek kardeşini emzirdi.
Sosyal medyanın gündemine oturan ilginç sahneye Twitter'da çok sayıda yorum geldi. İşte onlardan bazıları...