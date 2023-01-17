MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer dizisinin Emine'si sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı

Ömer dizisinin Emine'si sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı

17.01.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı gibi isimlerin paylaştığı Ömer dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Çağla Naz Kargı, duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Sosyal medyada aktif olan Çağla Naz Kargı'nın pozlarına övgü dolu yorumlar yapıldı.

Ömer dizisinin Emine'si sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı

Ömer dizisinde Nisa ve Hakan çiftinin kızı Emine'ye hayat veren çiçeği burnunda oyuncu Çağla Naz Kargı, Instagram pozlarıyla beğeni topladı.

2006 yılında dünyaya gelen Çağla Naz Kargı, kameralarla henüz çocuk yaşta tanıştı.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

I Am You, Cici ve Adı Efsane gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiriyor.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

16 yaşındaki Çağla Naz Kargı'nın Instagram'da 30 bini aşkın takipçisi mevcut.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmayan genç yetenek, duru güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Çağla Naz Kargı'nın paylaşımlarına sevenleri tarafından ''Hem güzel hem yetenekli'' ve ''Muhteşem bir yüz'' gibi yorumlar hayranlık belirten yorumlar yapılıyor.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Çağla Naz Kargı, Ömer dizisinde Merve Dizdar'ın hayat verdiği Nisa karakterinin en büyük kızını canlandırıyor.

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ömer dizisinin Emine'sini bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bacak bacak üstüne atarken frikik verdiBacak bacak üstüne atarken frikik verdi
Kocası temizlik yapıyor diye dolar buketi gönderdi! İçinden bakın ne çıktıKocası temizlik yapıyor diye dolar buketi gönderdi! İçinden bakın ne çıktı
Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...
Anahtar Kelimeler:
Barış Falay Selahattin Paşalı Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri aktan

En Çok Okunan Haberler

EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu

EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti

Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu geceden itibaren...

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu geceden itibaren...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı!

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.