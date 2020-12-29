Ömer Erdoğan: “Bu skor bizi şımartmayacak"

Süper Lig’in 15. haftasında, Antalyaspor sahasında Hatayspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Hatayspor’un 6-0’lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla puanını 24’e yükselten Atakaş Hatayspor, puan cetvelinde 6. sırada yer aldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galibiyetten dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Antalyaspor’un iyi bir takım olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Maça iyi başlayan biz olduk. Golleri erken bulunca, maçın gidişatında da avantajlı taraf biz olduk. Biz bu skorun tam tersini Alanyaspor maçında yaşamıştık. 6-0’lık mağlubiyetten sonra oyuncularım yıkılmadı. Performanslarında düşüş yaşanmadı. Bu skor bizi şımartmayacak ve havaya sokmayacak” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendimizi biliyoruz. Ben oyuncularıma sürekli takım olarak savaşmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Başarıyı da bu savaşmanın sonucunda elde ediyoruz. Futbolcularım da bunun bilincinde. Bugünkü skor kadar bizi mutlu eden başka bir konu da, takım 3-0, 4-0 önde iken hücumdaki oyuncularımız da defansa gelip gol yememek için çaba sarf ettiler. Bugün 7’nci maçımızı da gol yemeden bitirdik. Bu beni mutlu etti. Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçından da güzel bir skor bekliyorum.”

