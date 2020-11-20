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Ömer Erdoğan: “Hem fiziksel hem de oyun anlamında üzerine koymaya çalışıyoruz”

HATAYSPOR HABERLERİ  | 20.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Hatayspor, milli maç arasından sonra hafta sonunda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan milli maç arasında çok ara vermeden antrenmanlara devam ettiklerini hem fiziksel hem de oyunsal anlamda üzerine koymaya çalıştıklarını belirtti.

Ömer Erdoğan: “Hem fiziksel hem de oyun anlamında üzerine koymaya çalışıyoruz”

Süper Lig’de pazar günü sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Hatayspor, Osman Çalğın Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Tek sıkıntılarının milli takıma giden futbolcuların geç gelmesi ve uzun seyahat etmesi olduğunu söyledi.

"SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan son beş maçta namağlup bir rakiple mücadele edeceklerini belirterek “Son beş maçta yenilmeyen bir rakiple oynuyoruz. Özellikle son üç maçta iyi futbolla galip gelen bir rakiple, iyi transferler yapan ve iyi bir çıkış yapan bir takımla oynuyoruz. Biz de iç saha avantajını da kullanarak, özellikle son 2 hafta Sivasspor ve Kayserispor ile oynadığımız futbol üzerinden oynadığımız oyunun üzerine koyduğumuza da inanıyorum. Bizim tek sıkıntımız milli takıma giden arkadaşlarımızın maalesef geç gelmesi ve uzun seyahat etmesi. Burada kalan oyuncularımızla milli maç arasına çok ara vermeden antrenmanlarımız a devam ettik. Hem fiziksel hem oyunsal anlamda üzerine koymaya çalıştık. İnşallah pazar günü kendi sahamızda bildiğimiz sahada oynayacağımız futbolla bu seriye devam etmek istiyoruz” dedi. Erdoğan cezalı futbolcularının bulunmadığını birkaç tane oyuncusunun sakatlığı olduğunu ve maç saatine kadar takip edeceklerini, yetişmedikleri takdir de yerine oynayacak futbolcuların da futbolları ile katkı sağlayacaklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Covid-19 dolayısı ile maça çıkamayacak olan takımlardan 3 puan silme cezası getirebileceği konusu ile ilgili olarak ise “Federasyon burada bu kararı alırken ikinci yarı özellikle yoğun maç programı ve ertelenmeyecek maçları düşünerek böyle bir öneride bulunmuş. Ama bunlar daha kesinleşmedi. Açıkçası çok sağlıklı mı? Bunu tartışmak gerekiyor. Ama onlar da özellikle bu erteleme maçları konusunda sıkıntılar yaşandığı için ona göre bir karar vermeleri gerekiyor” yorumunu yaptı.

"ATMOSFERİMİZ BOZULMADI"

Hatayspor’un savunma oyuncularından Yusuf Abdoğlu ise hedeflerinin öncelikle ligde kalma olduğunu belirterek “Öncelikle zor bir pandemi süreci geçirdik, sonra lige döndüğümüzde 1 beraberlik 1 galibiyet aldık. Çıkışımız sürüyor, bizim hedefimiz öncelikle kümede kalmak. O doğrultuda ilerliyoruz. Sonraki gelecek hedefleri futbolcu arkadaşlarımız ve camiamız belirleyecek. Bu yolda devam etmek istiyoruz. Eksikliklerimizin üzerinde durup kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Puan olarak da 11 puanımız var, iki maç eksiğimiz bulunuyor. Bundan sonraki hafta da bay geçeceğiz. Kalan maçlarda da iyi sonuçlar alırsak aşağılardan kurtulup yukarılara seyir halinde olacağız. Biz buna inanıyoruz, hocalarımızla beraber iyi bir takım olduk. Geçen seneki ekibimizin aynı atmosferi devam ediyor, bozulmadı. Çok şükür aile yapısını koruyoruz. Önümüzdeki maçları da kazanıp güzel yerlerde güzel camiamıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz. Bizim için bu sene çok önemli, Lig’deki ilk senemiz inşallah kalıcı olmaya çalışacağız” dedi.

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