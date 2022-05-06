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Ömer Erdoğan: "İnşallah biz de yurt dışında görev alırız"

06.05.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor maçından sonra konuştu. Erdoğan, " Ben açıkçası boşta kalmam ama ilk boşta kaldığım bir dönem olursa yurt dışında hocaların yanına gidip, bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yeni jenerasyon teknik adamların, yurt dışında da çalışması gerekiyor" dedi.

Ömer Erdoğan: "İnşallah biz de yurt dışında görev alırız"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Erdoğan, "Hak ettiğimiz bir puanı aldığımızı düşünüyorum. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı, rakibe pozisyon vermedik. İlk yarıda rakip daha fazla topla oynuyormuş gibi gözüktü. Ama biz genelde ikinci bölgede karşılayıp, pozisyon bulmaya çalıştık. Bir tane orta direkten döndü, kaleye de girebilirdi. Sonra uyarmamıza rağmen, çıkış anında merkeze atılan toptan yenilen gol bizi üzdü. Devamında baskıyı artırdık, dönen topları kazanmaya başladık. Sadece final paslarında sıkıntı yaşadık. 40 tane orta yapmışız, 10 tanesi isabetli. Final paslarını biraz daha iyi yapsaydık, belki daha önce golü bulabilir, galibiyeti zorlayabilirdik" dedi.

"1 PUAN, 1 PUANDIR"

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Maç için değerlendirmelerine devam eden genç teknik adam, "Maçın geneline bakınca iki takım da seyir zevki iyi bir futbol oynadı. İki taraf da pozisyonlara girmeye çalıştı. Biz de bir puana razı olduk. 1 puan, 1 puandır. Senenin şampiyonu, en iyi takımı ile karşılaştık. Bunu da unutmamak lazım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"YURT DIŞINDA GÖREV ALMALIYIZ"

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Süper Lig'deki genç teknik adam jenerasyonu sorulan Ömer Erdoğan, "Benden önce de Erol Hoca, Okan Buruk Hoca, Abdullah Hoca da bizden önceki hoca jenerasyonu Türkiye'de bir değişimin ilk adımlarını attı. Başarılı olmaları bizim gibi genç hocalara da yeni bir kapı açtı. Yanlış anlaşılmasın, bizden çok daha tecrübeli hocaların belli bir dönemi vardı, bayrağı bize teslim ettiler belli bir dönemden sonra. Biz de tabii ki bunu sağlıklı bir şekilde taşıyıp, bizden sonraki hocalara da şans verilmesi için bizim başarılı olmamız çok önemliydi. Kesinlikle bu iş futbolculuk döneminde ben oldum düşüncesine sahip olmaman gerekiyorsa, bu işte da böyle. Futbol sürekli gelişen, sürekli araştırmanız lazım. Ben açıkçası boşta kalmam ama ilk boşta kaldığım bir dönem olursa yurt dışında hocaların yanına gidip, bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yeni jenerasyon teknik adamların, yurt dışında da çalışması gerekiyor. Burada ilk adımları çok sağlıklı şekilde atmak gerek. Son güncellemelerle birlikte, günümüzün yeni gelişimlerine adapte olursak inşallah biz de yurt dışında görev alırız" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor
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