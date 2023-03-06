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Ömer Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörü Ömer Erdoğan mı olacak? Teklif götürüldü!

06.03.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Erdoğan, Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmesi sonrası istifa etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Ömer Erdoğan'a teklif yaptığı öğrenildi. Deneyimli teknik direktöre ilişkin haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Ömer Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörü Ömer Erdoğan mı olacak? İşte ayrıntılar...

Ömer Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörü Ömer Erdoğan mı olacak? Teklif götürüldü!

Ömer Erdoğan'a Türkiye U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü teklif edildi. Ünlü teknik direktör Ömer Erdoğan basında yer alan haberlerin ardından merak edildi. İşte bir süre önce Ankaragücü ile yollarını ayıran deneyimli Teknik Direktör Ömer Erdoğan hakkında merak edilenler...

ÖMER ERDOĞAN KİMDİR?

Ömer Erdoğan 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Defans mevkiinde forma giymiş Alman vatandaşlığı da bulunan eski millî futbolcu son olarak Ankaragücü'nün teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

ÖMER ERDOĞAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ömer Erdoğan'ın altyapı kariyeri:

1987-1996 FC St. Pauli

Ömer Erdoğan'ın profesyonel kariyeri:

1996-1997 FC St. Pauli
1997-1998 KSV Hessen Kassel
1998-2001 Erzurumspor
2001-2003 Diyarbakırspor
2003-2004 Galatasaray
2004-2006 Malatyaspor
2006-2013 Bursaspor

Ömer Erdoğan'ın Milli takım kariyeri:

2003 Türkiye Türkiye A2
2010 Türkiye

ÖMER ERDOĞAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2013-2015 Eskişehirspor (yardımcı antrenör)
2015 Bursaspor (yardımcı antrenör)
2017-2018 Tuzlaspor (yardımcı antrenör)
2018-2019 Bursaspor (yardımcı antrenör)
2020 Fatih Karagümrük
2020-2022 Hatayspor
2022- MKE Ankaragücü

TÜRKİYE U21 MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖMER ERDOĞAN MI OLACAK?

Ömer Erdoğan'a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ümit Milli Takım için teknik direktörülük teklifi götürüldüğü öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Tolunay Kafkas'ın ardından U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Ömer Erdoğan'a teklifte bulunuldu.

ÖMER ERDOĞAN'IN 'İSTİFA' AÇIKLAMASI

Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan takımdan istifa ettiğini açıkladı.

Ömer Erdoğan açıklamasında "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bugün görevimi bırakıyorum. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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