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Ömer Erdoğan: Pozisyon vermedik

HATAYSPOR HABERLERİ  | 15.09.2020 08:07 | Son Güncelleme

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ligin ilk maçında Başakşehir gibi bir takımı mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Süper Lig'e renk katacağız" dedi.

Ömer Erdoğan: Pozisyon vermedik

Süper Lig’in yeni takımlardan Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadı’nda son şampiyon Başakşehir’i konuk etti. Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"NET POZİSYON VERMEDİK"

Lige çok zor bir maçla giriş yaptıklarını ve tarihlerindeki ilk Süper Lig maçında galibiyet aldıklarını vurgulayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Öncelikle camiamızı ilk Süper Lig maçındaki galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncu kardeşlerimi verdikleri mücadeleden ve sahadaki duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. İlk on birde başlayan, sonradan oyuna giren ve kulübede oturan herkes bir ve beraber oldu. Sahada inanılmaz güzel bir mücadele verdik. Maçın genelinde Başakşehir topa daha çok sahip olsa da bir pozisyon dışında rakibimize çok net pozisyon vermedik. Maç hazırlandığımız gibi geçti. İkinci yarıda da rakibi karşılayıp kontra ataklarla gol aradık. Bunda da başarılı olduk. Bundan sonraki süreçte de daha çok çalışıp, hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi olmaya ve Süper Lig’e renk katmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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