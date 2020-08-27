Ömer Erdoğan, Süper Lig için heyecanlı

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını yaklaşık 3 haftadır sürdürdüklerini anımsatan Erdoğan, sıkıntısız bir kamp dönemi geçirdiklerini ve futbolcuların her geçen gün tempolarını artırdığını söyledi.

Yeni sezonda keyifli bir futbol izletmeyi arzuladıklarını belirten Erdoğan, "İlk defa Süper Lig'de mücadele edecek futbolcuların farklı bir heyecanı var çünkü farklı statlarda oynayacaklar. Futbolcularım formayı kapmak için gerçekten iyi niyetli çalışıyorlar. Hepsi çok karakterli oyuncular hepsinden çok memnunum. İnşallah hem kendileri keyif alır hem de izleyenlere keyif veren futbol izletiriz" diye konuştu.

"BU GÖREVİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMEK İÇİN EKİBİMİZLE ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, ilk defa Süper Lig'de takım çalıştıracak olmanın kendisini mutlu ettiğini anlatarak, bu görevi hakkıyla yerine getirmek için kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını aktardı.

Bu süreçte oyunculara gerekli desteği vermeye gayret ettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: