SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ömer Erdoğan, Süper Lig için heyecanlı

Ömer Erdoğan, Süper Lig için heyecanlı

FUTBOL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, Süper Lig'de ilk defa mücadele edecek bir takımı yönetecek olmasına ilişkin, "Süper Lig benim için bir ilk olacak. Teknik direktör olarak ilk defa Süper Lig'de görev almak benim için gurur verici bir şey" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını yaklaşık 3 haftadır sürdürdüklerini anımsatan Erdoğan, sıkıntısız bir kamp dönemi geçirdiklerini ve futbolcuların her geçen gün tempolarını artırdığını söyledi.

Yeni sezonda keyifli bir futbol izletmeyi arzuladıklarını belirten Erdoğan, "İlk defa Süper Lig'de mücadele edecek futbolcuların farklı bir heyecanı var çünkü farklı statlarda oynayacaklar. Futbolcularım formayı kapmak için gerçekten iyi niyetli çalışıyorlar. Hepsi çok karakterli oyuncular hepsinden çok memnunum. İnşallah hem kendileri keyif alır hem de izleyenlere keyif veren futbol izletiriz" diye konuştu.

"BU GÖREVİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMEK İÇİN EKİBİMİZLE ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, ilk defa Süper Lig'de takım çalıştıracak olmanın kendisini mutlu ettiğini anlatarak, bu görevi hakkıyla yerine getirmek için kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını aktardı.

Bu süreçte oyunculara gerekli desteği vermeye gayret ettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Teknik direktör olarak ilk defa Süper Lig'de görev almak benim için gurur verici bir şey. Daha önce 1. Lig'de Fatih Karagümrük'de görev almıştım. Hatayspor tarihinde de ilk defa Süper Lig'de olmak benim için gerçekten çok farklı bir duygu ve gurur verici bir durum. Biz de bu görevi layıkıyla yerine getirmek için ekibimizle çalışıyoruz. Kendimizi ve oyuncuları sürekli geliştiriyoruz. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur."

"İYİ OYUNCULARI KULÜBE KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, yönetimin transfer sürecini iyi yönettiğini ve rekabet ortamı oluşturacak futbolcuları almaya gayret ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Transfer süreci kolay bir şey değil. Onursal başkanımız Lütfü Savaş ve transfer komitemizle işbirliği içinde çalışıyor, araştırıyoruz. İyi oyuncuları kulübe kazandırmak için çalışıyoruz ve iyi de yol aldık. Bazı oyuncular aramıza katılırsa rekabet ortamını artıracak ve iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bu kolay bir şey değil çünkü sözleşmesi devam eden oyuncuları almak çok zor ve maliyetli. Sözleşmesi biten oyunculara da çok kulüp talip oluyor. Bu yüzden transfer dönemi yoğun geçiyor. Oyuncuların tercihleri de önemli."

Yeni sezonun oldukça yoğun geçeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yüzden kadroyu geniş ve kaliteli tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Erdoğan, "21 takımlı olmayı iki taraflı değerlendirebiliriz. Futbolcunun en keyif aldığı şey maç oynamak. 40 maç olacak bu yüzden bütün oyunculara ihtiyacımız olacak. Onun için kadroyu hem geniş hem de kaliteli tutmaya çalışıyoruz. Alışık olmadığımız bir periyot olacak çünkü bir sezonda 40 maç ve Ziraat Türkiye Kupası'nı sayarsak 45-50 maça yakın yoğun bir tempo bizi bekliyor. Umarım başarılı şekilde bu periyotu atlatırız" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Erzurumspor'da koronavirüs şokuErzurumspor'da koronavirüs şoku
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Fenerbahçe'nin yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor...
Fenerbahçe'nin yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor...
F.Bahçe'den resmi Vedat Muriqi açıklaması
F.Bahçe'den resmi Vedat Muriqi açıklaması
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Erdoğan, Süper Lig için heyecanlı
Ömer Erdoğan'ın Süper Lig heyecanı
Survivor Aycan Yanaç, ALGSPOR ile görüşecek
İşte Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı
Kalp pili durdu Ajaxlı Daley Blind, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da koronavirüs şoku
Ronaldinho'nun 5 aylık esareti sona erdi! Artık serbest
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Yeni MHK başkanı belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.