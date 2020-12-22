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Ömer Erdoğan: Trabzonspor hiçbir şey oynamadan maçı kazandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.12.2020 18:33 | Son Güncelleme

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan: Trabzonspor hiçbir şey oynamadan maçı kazandı

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
İyi oynadıklarını belirten genç hoca, "Oyuncularım müthiş mücadele etti. Sezonun en iyi futbolunu oynadık ama futbolun adaleti yok. Trabzonspor'un 90 dakika bir tane doğru atağı yok. Kaleci dahil uzun toplarla oynadılar, şişirdiler." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un oynamadan kazandığını belirten Ömer Erdoğan, "1 duran topta dikkat etmedik. Bunu biliyorduk, 2 korner attılar, 1'i gol oldu. Oyuncularım her şeyi yaptı. Pozisyonlara da girdik. Bir tek gol yok. Sahada oynayan Hatayspor'du. Trabzonspor hiçbir şey oynamadan 3 puan aldı. Futbol adaletsiz, buna şahit olduk yine" dedi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ne kadar ağladın. Futbol hatalar oyunu. Sen hata yaptın Trabzonspor değerlendirdi. Bu kadar net. Ağlamaya gerek yok.????
Futbolcuların gol atsaydı ömer hoca biraz daha becerikli olsaydı bak sen 90 dakika gelirsin atamazsin trabzon gelir bir atar bakarsin öyle.Şikayet edecegine takımına kız bu kadar ataktan neden biri gol olmadi de.
yenen haklıdır????????
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