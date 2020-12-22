Ömer Erdoğan: Trabzonspor hiçbir şey oynamadan maçı kazandı

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İyi oynadıklarını belirten genç hoca, "Oyuncularım müthiş mücadele etti. Sezonun en iyi futbolunu oynadık ama futbolun adaleti yok. Trabzonspor'un 90 dakika bir tane doğru atağı yok. Kaleci dahil uzun toplarla oynadılar, şişirdiler." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un oynamadan kazandığını belirten Ömer Erdoğan, "1 duran topta dikkat etmedik. Bunu biliyorduk, 2 korner attılar, 1'i gol oldu. Oyuncularım her şeyi yaptı. Pozisyonlara da girdik. Bir tek gol yok. Sahada oynayan Hatayspor'du. Trabzonspor hiçbir şey oynamadan 3 puan aldı. Futbol adaletsiz, buna şahit olduk yine" dedi.

