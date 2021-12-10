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Ömer Erdoğan: Trabzonspor ligin en iyi takımı

10.12.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Altay maçı sonrasında konuştu.

Ömer Erdoğan: Trabzonspor ligin en iyi takımı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrasında konuştu.

"TRABZONSPOR, LİGİN EN İYİ TAKIMI"

Gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçı için konuşan Erdoğan, "Trabzonspor, ligin en iyi ve en formda takımı tartışmasız. Zor bir deplasman olacak. Hazırlığımızı yapacağız ve inşallah iyi bir sonuç alacağız. Şu anda galibiyetin tadını çıkaracağız." dedi.

"HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK"

Erdoğan, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, kendileri açısından zorluğu ve önemi yüksek bir müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçı olması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin taraftarların etkisiyle maça baskılı başladığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlk 15-20 dakika coşkulu taraftarının destekleriyle üzerimize geldiler, biz bu süreçte takım savunmasını sağlıklı yaptık. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Önce beraberliği sonra galibiyet golünü bulduk. Haklı bir galibiyet aldık. Yeni stadın da Altay'a hayırlı olmasını diliyorum, güzel bir stat oldu. Futbolculuğumda Alsancak Stadı'nda çok maç oynadım, bu kulübe yakışan bir stat olmuştur."

"TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM"

Erdoğan, iki haftadır istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatarak, "Beklentiler büyüyünce iki haftalık yenilgiden sonra oyuncularım biraz demoralize oldu. İçeride oynadığımız maçta taraftarların tepkisi bizi ve oyuncularımızı üzdü. Bugün 1-0 geriye düşmesine rağmen inançlarını kaybetmediler. Bu galibiyeti bizim iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor
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