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Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

07.11.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer'de hayat verdiği Gamze karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gökçe Bahadır son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun 'Backstage' notunu düştüğü karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Gökçe Bahadır 'Backstage' notu ile iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Kuliste iç çamaşırı ile pozlarını yayınlayan ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Güzel oyuncuya; 'Harika görünüyorsun', 'Güzellik ve oyunculuk ikisi bir arada', 'Maşallah çok güzelsin', 'Güzeller güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

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Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim gördü.

Gökçe Bahadır 3

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu.

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Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de yayımlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

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Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde "Törpü" karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

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Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı.

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