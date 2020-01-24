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Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor’da

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.01.2020 20:33 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor’da Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.BB Erzurumspor, tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Ömer Şişmanoğlu, daha önce Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Antalyaspor ve Konyaspor gibi takımların formalarını da giymişti.

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Erzurumspor ömer şişmanoğlu Transfer anlaşma

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