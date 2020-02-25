Ömer Şişmanoğlu: Hiç şüphem yok, bu takım şampiyon olacak

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’un geçtiğimiz hafta Bursaspor’u sahasında 2-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan girerek 84. dakikada attığı röveşata golüyle takımını galibiyete taşıyan Ömer Şişamanoğlu, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

“ALTINORDU DEPLASMANINDAN 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Bursaspor maçını değerlendiren Şişmanoğlu, aylar sonra sahaya çıkıp gol attığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Takımımızın Bursaspor maçındaki mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Deplasmanda oynadığımız Adanaspor maçında bir talihsizlik yaşadık. Çok üzüldük. Bursaspor maçında da bu beraberliği telafi etmek istedik. Çok iyi bir maç oldu. Benim golümle 3 puan almamız da beni ayrıca çok mutlu etti. Maçta resmen ‘biz buradayız’ diye bağırdık. Herkes ruhuyla mücadele etti. Aldığımız galibiyet bizim için çok önemliydi. Gelecek haftalara bakmamız lazım. Çünkü yolumuz daha uzun, maç maç bakacağız. Deplasmanda Altınordu ile oynayacağız. Oradan da 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi.

"7-8 AY FUTBOLDAN UZAK DURMAK KOLAY DEĞİL"

Lig’de oynamayı daha önce düşünmediğini ama ilerlemek için bazen geri adım atmak gerektiğini belirten Şişmanoğlu, "Ben de böyle bir karar aldım. Erkan Hoca’ya çok teşekkür ediyorum. Beni çok istedi ve gelince de arkamda durdu. Ben onu pişman etmek istemediğim için her gün daha çok çalışıyorum. Çünkü 7-8 ay futboldan uzak durmak çok kolay değil. Her gün daha fazla çalışarak günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH SEZON SONUNDA HEPİMİZİN YÜZÜ GÜLECEK"

Sezon sonu şampiyon olacaklarından emin olduğunu kaydeden Şişmanoğlu, "Erzurumspor’da takım ortamı hiç beklemediğim şekilde mükemmel durumda. Benim hiç şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın. Bu takım şampiyon olacak. Ben Süper Lig’de Beşiktaş’la şampiyon oldum. Oradaki ortamı burada da görüyorum. Taraftarımıza söylemek istediğim şey teknik ekip olsun, malzemecisi olsun, masörler olsun, taraftar olsun hepimiz aynı gemideyiz. Yenilirsek beraber yeniliyoruz, yenersek beraber yeniyoruz. Bize destek lazım. İnşallah sezon sonunda hepimizin yüzü gülecek. Sezon sonu Erzurum’da şampiyonluk yaşayacağız” açıklamalarında bulundu.

