ÖMER yeni sezon ne zaman başlıyor? ÖMER dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? STAR TV yayın akışı

Ömer'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star Tv'nin rekortmen dizisi Ömer yeni sezonuyla ekranlara dönecek. İzlenme rekorları kıran Ömer dizisi haziran ayında sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Peki, Ömer 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 22. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Haluk'un Tuna'yı götürmesiyle kahrolan Gamze, oğlunun sevgisi ve güvenini kaybettiğini görmenin acısını yaşar. Onu geri almaya çalışsa da Haluk'un Tuna ve onun için hazırladığı plan Gamze'yi daha büyük bir çıkmaza doğru sürükler. Gamze'nin üzülmesine dayanamayan Ömer, Tuna'yı geri almak için ailesi ve Erdal'la birlikte harekete geçer.

Emine'yi okuldan alan ve Yaman'dan ayrılması için baskılarını artıran Nisa ve Hakan, devreye Reşat'ın girmesiyle geri adım atar. Fakat her şeye rağmen aşklarından vazgeçmek istemeyen Yaman ve Emine, kavuşabilmenin sadece bir yolu olduğunu fark eder.

Ömer’in hamlesiyle öfkesinden deliye dönen Haluk, Ömer'e bu işte yardım edenlerden hesap sormak için geri döner. Onun bu dönüşü, Ademoğlu ailesini derinden etkileyecek olayların fitilini ateşler.

ÖMER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın, Haktan Zavlak gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Ömer, 21. bölümü ile 12 Haziran'da sezon finaline girmişti.

İkinci sezon çekimlerine başlanan dizinin yayın tarihi belli oldu. Ömer dizisi 11 Eylül Pazartesi akşamı 2. sezonu ile yayın hayatına devam edecek.



