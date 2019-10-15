Mynet Trend

Ömerli Barajı'nda korkunç olay! Ceset bulundu

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 15.10.2019 21:57 | Son Güncelleme

Ömerli Barajı Paşaköy mevkisinde av tüfeğiyle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ömerli Barajı'nda korkunç olay! Ceset bulundu

Alınan bilgiye göre gezinti ve balık tutmak amacıyla baraj çevresinde bulunan vatandaşlar 16.00 sıralarında silah sesi duydu. Sesin geldiği yöne yönelen vatandaşlar kıyıda bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için baraj çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Ekipler olay yeri yakınında şüpheli hareketlerde bulunan Y.D'yi gözaltına aldı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edilen kişinin İsmail Aydın'a (49) ait olduğu belirlendi.

Aydın'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. (AA)

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli olduİstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu
Yardıma ihtiyacı olan kişiyi işe aldı! Hayatının şokunu yaşadıYardıma ihtiyacı olan kişiyi işe aldı! Hayatının şokunu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset bulundu

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu müjdeyi duyurdu: Ücretsiz dağıtılacak

İBB Başkanı İmamoğlu müjdeyi duyurdu: Ücretsiz dağıtılacak

Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Yürek burkan olay

Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Yürek burkan olay

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Flaş gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Flaş gelişme

Galatasaraylı genç futbolcu yine ifşa oldu! Olay mesaj

Galatasaraylı genç futbolcu yine ifşa oldu! Olay mesaj

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oyları sayan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Oyları sayan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum' demişti! Korkunç olayda yeni gelişme

'Şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum' demişti! Korkunç olayda yeni gelişme

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İşe aldığı kişi, aynı gün parasını gesbetti

Yardıma ihtiyacı olan kişiyi işe aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Suriyelilere flaş çağrı!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Suriyelilere flaş çağrı!

Jeoloji mühendisi Dr. Gülsen Uçarkuş'tan 'Büyük İstanbul Depremi' açıklaması

5.8'lik deprem sonrası gözler Marmara'ya çevrildi!

Kocası tarafından öldürülen kadın ölmeden önce kocasının tedavisi için mücadele etmiş

Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Yürek burkan olay

SON DAKİKA! Çok konuşulan görüntüler hakkında yeni gelişme

Çok konuşulan görüntüler hakkında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.