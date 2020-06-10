YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Omlet tarifi: Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor

Omlet tarifi: Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor

basak.deniz basak.deniz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sorduğunuz zaman herkes mutlaka ‘yapmayı biliyorum’ der ama işin aslı öyle değildir. Kahvaltı sofrasına mükemmel bir yiyecek koymak istiyorsanız mükemmel omlet tarifine ihtiyacınız var.

Omlet tarifi: Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor

2018 yılında yaşamına son veren dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain’in şöyle bir sözü var; "Omlet yapma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyar." Omlet yapma işini karmaşıklaştırmamak gerektiğini de söyleyen şef, bunun bir beyin ameliyatı olmadığını belirtir. Haftanın en az bir kaç günü sofralarımızda yer alan sade omlet tarifi genelde hızlıca geçiştirilerek yapılıp, sofraya getirilir. Aslında azıcık özen ve doğru yumurtayla mükemmel bir lezzet ortaya çıkar. Burada işin sırrı taze yumurtadır. Eğer elinizde taze yumurta varsa, bizde de enfes bir kahvaltılık omlet tarifi var.

OMLET MALZEMELERİ

Klasik omlet tarifi için sadece 4 malzemeye ihtiyacınız var;

  • 4 yumurta
  • 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağ
  • Tuz
  • Karabiber

OMLET NASIL YAPILIR?

  • Derin bir kaba yumurtaları kırın.
  • Yumurtaların rengi beyaza dönene kadar çatalla çırpın.
  • Tuzu ve karabiberi ekleyerek, çırpmaya devam edin.
  • Tavayı ocağa alın ve ısıtmaya başlayın.
  • Isınan tavaya tereyağını ekleyin.
  • Tereyağı köpük köpük olduktan sonra yumurtalı karışımı dökün.
  • Omletin altı rengini değiştirecek kadar kızardığında omletinizi ikiye katlayın ve 2 dakikadan çok olmayacak şekilde kızartmaya devam edin.
  • Ocaktan alın ve soğumadan servis edin.

Afiyet olsun.

OMLET TARİFİ PÜF NOKTALARI

Mükemmel bir omlet tarifi için yumurtaları sabırla uzun bir süre çırpmalısınız.

Yapışmaz tabanlı bir tava kullanmaya özen gösterin.

OMLET ÇEŞİTLERİ

Omleti arzu ettiğiniz peynir çeşidi ya da iç malzemeyi kullanarak da yapabilirsiniz. Patatesli, mantarlı, peynirli, kaşarlı, yulaflı, sebzeli omlet çeşitleri bunlardan sadece birkaçı.

OMLET SUNUMU

Sade omleti yanında sevdiğiniz peynir ve sıcak ekmekle servis edebilirsiniz.

Dereotu veya maydanoz gibi yeşillikleri ince ince kıyıp ometin üzerine serperek sunabilirsiniz.

OMLET KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon omlet ortalama 150 kaloriye denk gelmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tam ölçü arayanlar için! Yiyen herkes tarifini soruyorTam ölçü arayanlar için! Yiyen herkes tarifini soruyor
5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi
Enginarın faydaları nelerdir? Haftada 2 kez tüketenler... Enginarın faydaları nelerdir? Haftada 2 kez tüketenler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Sırrı sosunda! Çıtır çıtır olması için...

Sırrı sosunda! Çıtır çıtır olması için...

Lokanta usulü tavuk çorbası: Lezzetli ve şifalı

Lokanta usulü tavuk çorbası: Lezzetli ve şifalı

Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle

Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle

Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!

Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barbunya tarifi: Tam ölçüyle hazırlanan zeytinyağlı barbunya tarifi

Tam ölçü arayanlar için! Yiyen herkes tarifini soruyor

Kedi dili tarifi: İster tiramisu yapın ister yaş pasta!

İster tiramisu yapın ister yaş pasta!

Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

Pişi tarifi: Puf puf kabaran ve yağ çekmeyen pişi tarifi

Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!

Açma tarifi: Pastanelere zarar ettiren nefis tarif

Pastanelere zarar ettiren nefis açma tarifi

Profiterol tarifi: Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle!

Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.