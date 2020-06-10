Omlet tarifi: Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor

2018 yılında yaşamına son veren dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain’in şöyle bir sözü var; "Omlet yapma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyar." Omlet yapma işini karmaşıklaştırmamak gerektiğini de söyleyen şef, bunun bir beyin ameliyatı olmadığını belirtir. Haftanın en az bir kaç günü sofralarımızda yer alan sade omlet tarifi genelde hızlıca geçiştirilerek yapılıp, sofraya getirilir. Aslında azıcık özen ve doğru yumurtayla mükemmel bir lezzet ortaya çıkar. Burada işin sırrı taze yumurtadır. Eğer elinizde taze yumurta varsa, bizde de enfes bir kahvaltılık omlet tarifi var.
Klasik omlet tarifi için sadece 4 malzemeye ihtiyacınız var;
Afiyet olsun.
Mükemmel bir omlet tarifi için yumurtaları sabırla uzun bir süre çırpmalısınız.
Yapışmaz tabanlı bir tava kullanmaya özen gösterin.
Omleti arzu ettiğiniz peynir çeşidi ya da iç malzemeyi kullanarak da yapabilirsiniz. Patatesli, mantarlı, peynirli, kaşarlı, yulaflı, sebzeli omlet çeşitleri bunlardan sadece birkaçı.
Sade omleti yanında sevdiğiniz peynir ve sıcak ekmekle servis edebilirsiniz.
Dereotu veya maydanoz gibi yeşillikleri ince ince kıyıp ometin üzerine serperek sunabilirsiniz.
Bir porsiyon omlet ortalama 150 kaloriye denk gelmektedir.
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