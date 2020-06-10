Omlet tarifi: Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor

2018 yılında yaşamına son veren dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain’in şöyle bir sözü var; "Omlet yapma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyar." Omlet yapma işini karmaşıklaştırmamak gerektiğini de söyleyen şef, bunun bir beyin ameliyatı olmadığını belirtir. Haftanın en az bir kaç günü sofralarımızda yer alan sade omlet tarifi genelde hızlıca geçiştirilerek yapılıp, sofraya getirilir. Aslında azıcık özen ve doğru yumurtayla mükemmel bir lezzet ortaya çıkar. Burada işin sırrı taze yumurtadır. Eğer elinizde taze yumurta varsa, bizde de enfes bir kahvaltılık omlet tarifi var.

OMLET MALZEMELERİ

Klasik omlet tarifi için sadece 4 malzemeye ihtiyacınız var;

4 yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme tereyağ

Tuz

Karabiber

OMLET NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba yumurtaları kırın.

Yumurtaların rengi beyaza dönene kadar çatalla çırpın.

Tuzu ve karabiberi ekleyerek, çırpmaya devam edin.

Tavayı ocağa alın ve ısıtmaya başlayın.

Isınan tavaya tereyağını ekleyin.

Tereyağı köpük köpük olduktan sonra yumurtalı karışımı dökün.

Omletin altı rengini değiştirecek kadar kızardığında omletinizi ikiye katlayın ve 2 dakikadan çok olmayacak şekilde kızartmaya devam edin.

Ocaktan alın ve soğumadan servis edin.

Afiyet olsun.

OMLET TARİFİ PÜF NOKTALARI

Mükemmel bir omlet tarifi için yumurtaları sabırla uzun bir süre çırpmalısınız.

Yapışmaz tabanlı bir tava kullanmaya özen gösterin.

OMLET ÇEŞİTLERİ

Omleti arzu ettiğiniz peynir çeşidi ya da iç malzemeyi kullanarak da yapabilirsiniz. Patatesli, mantarlı, peynirli, kaşarlı, yulaflı, sebzeli omlet çeşitleri bunlardan sadece birkaçı.

OMLET SUNUMU

Sade omleti yanında sevdiğiniz peynir ve sıcak ekmekle servis edebilirsiniz.

Dereotu veya maydanoz gibi yeşillikleri ince ince kıyıp ometin üzerine serperek sunabilirsiniz.

OMLET KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon omlet ortalama 150 kaloriye denk gelmektedir.



