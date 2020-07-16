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Kahvaltı sofranıza en çok yakışacak omlet tarifleri

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfağın demirbaşlarından olan yumurta, kahvaltının olmazsa olmazıdır. Sade omletin yeri her zaman başkadır ama biraz değişiklik yapma zamanı gelmedi mi? İşte birbirinden lezzetli omlet çeşitleri.

Kahvaltı sofranıza en çok yakışacak omlet tarifleri

İçindekiler

  • PATATESLİ OMLET TARİFİ
  • MANTARLI OMLET TARİFİ
  • PEYNİRLİ OMLET TARİFİ
  • İSPANYOL OMLETİ TARİFİ
  • İTALYAN OMLETİ TARİFİ
  • KABAKLI OMLET TARİFİ

Her lokmasında yüzünüzü güldürecek birbirinden orijinal omlet çeşitleri için doğru yerdesiniz. Kahvaltı sofranızı adeta bir şölene dönüştüreceğiniz omlet tarifleri arasında mutlaka damak zevkinize uygun tarifi bulacaksınız. Tabii ki klasik omlet tarifinin yeri her zaman ayrıdır ama yeni tariflerle iltifatların odağında olacaksınız!

PATATESLİ OMLET TARİFİ

Hem patates hem de yumurta lezzetiyle her zaman ağızları sulandırmıştır. Patatesli omlet ise birçoğumuz için hafta sonu keyfi demektir. Patatesli omletinizi sadece kahvaltılarda değil canınızın istediği her an bir çırpıda yapacaksınız.

Patatesli omlet: Bu omlet bir harika!Patatesli omlet: Bu omlet bir harika!

MANTARLI OMLET TARİFİ

Seveninin çok sevdiği mantar omlete de çok yakışıyor. Mantarlı omlet tarifi ile misafirlerinize harika bir kahvaltı sofrası hazırlayabilisiniz. Taze yeşilliklerle süsleyerek servis edebileceğiniz mis gibi mantarlı omlet tarifi için hemen tıklayın.

Mantarlı omlet tarifi: Süper kolay, süper lezzetliMantarlı omlet tarifi: Süper kolay, süper lezzetli

PEYNİRLİ OMLET TARİFİ

Konu peynir oldu mu akan sular durur... Peynirli omletle, onlarca farklı peynir çeşidinden damak zevkinize uygun olanla harikalar yaratabilirsiniz. Mükellef bir kahvaltı sofrasında dumanı tüten mis gibi peynirli omletten daha iyi ne olabilir ki?

Peynirli omlet tarifi: Kahvaltıda gözler hep onu ararPeynirli omlet tarifi: Kahvaltıda gözler hep onu arar

İSPANYOL OMLETİ TARİFİ

Kahvaltı sofrasında adeta yıldız gibi parlayacak olan İspanyol omleti tarifini, dilerseniz hafif bir akşam yemeği olarak da tercih edebilirsiniz. Patates, soğan, domates gibi ülkemizde çokça sevilen ve tüketilen sebzelerin olduğu İspanyol omletini yiyen misafirleriniz, tarifini sizden almak için sıraya girecek.

İspanyol omleti: İspanyol mutfağına hızlı bir giriş (Videolu İspanyol omleti tarifi)İspanyol omleti: İspanyol mutfağına hızlı bir giriş (Videolu İspanyol omleti tarifi)

İTALYAN OMLETİ TARİFİ

İtalyanlar, makarna ve pizzadan sonra asıl adı frittata olan İtalyan omleti ile de gönülleri bir kere daha feth etti. Orijinal İtalyan tarifi içindeki malzemeler haricinde içine dilediğiniz malzemeleri ekleyip omlete kendi imzanızı atabilirsiniz. Sadece yarım saatinizi harcayarak sofranıza mükemmel bir lezzet katabilirsiniz.

İtalyan omleti tarifi: Mantarlı keçi peynirli İtalyan şahanesiİtalyan omleti tarifi: Mantarlı keçi peynirli İtalyan şahanesi

KABAKLI OMLET TARİFİ

Mücver seviyorsanız kabaklı omlet tarifine bayılacaksınız. Enfes lezzetiyle midenize bayram yaşatacak olan kabaklı omlet tarifinin hem hazırlaması çok kolay hem de lezzeti efsane. Vitamin ve protein açısından zengin olan kabaklı omlet tarifi, yeni favoriniz olacak.

Kabaklı omlet tarifi: Mücver tadında...Kabaklı omlet tarifi: Mücver tadında...
Omlet çeşitleri: Sade, unlu, değişik kahvaltılık omlet tarifleri (Videolu anlatım)Omlet çeşitleri: Sade, unlu, değişik kahvaltılık omlet tarifleri (Videolu anlatım)
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