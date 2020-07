Kahvaltı sofranıza en çok yakışacak omlet tarifleri

Her lokmasında yüzünüzü güldürecek birbirinden orijinal omlet çeşitleri için doğru yerdesiniz. Kahvaltı sofranızı adeta bir şölene dönüştüreceğiniz omlet tarifleri arasında mutlaka damak zevkinize uygun tarifi bulacaksınız. Tabii ki klasik omlet tarifinin yeri her zaman ayrıdır ama yeni tariflerle iltifatların odağında olacaksınız!

PATATESLİ OMLET TARİFİ

Hem patates hem de yumurta lezzetiyle her zaman ağızları sulandırmıştır. Patatesli omlet ise birçoğumuz için hafta sonu keyfi demektir. Patatesli omletinizi sadece kahvaltılarda değil canınızın istediği her an bir çırpıda yapacaksınız.

MANTARLI OMLET TARİFİ

Seveninin çok sevdiği mantar omlete de çok yakışıyor. Mantarlı omlet tarifi ile misafirlerinize harika bir kahvaltı sofrası hazırlayabilisiniz. Taze yeşilliklerle süsleyerek servis edebileceğiniz mis gibi mantarlı omlet tarifi için hemen tıklayın.

PEYNİRLİ OMLET TARİFİ

Konu peynir oldu mu akan sular durur... Peynirli omletle, onlarca farklı peynir çeşidinden damak zevkinize uygun olanla harikalar yaratabilirsiniz. Mükellef bir kahvaltı sofrasında dumanı tüten mis gibi peynirli omletten daha iyi ne olabilir ki?