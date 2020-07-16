Kahvaltı sofranıza en çok yakışacak omlet tarifleri

Her lokmasında yüzünüzü güldürecek birbirinden orijinal omlet çeşitleri için doğru yerdesiniz. Kahvaltı sofranızı adeta bir şölene dönüştüreceğiniz omlet tarifleri arasında mutlaka damak zevkinize uygun tarifi bulacaksınız. Tabii ki klasik omlet tarifinin yeri her zaman ayrıdır ama yeni tariflerle iltifatların odağında olacaksınız!
Hem patates hem de yumurta lezzetiyle her zaman ağızları sulandırmıştır. Patatesli omlet ise birçoğumuz için hafta sonu keyfi demektir. Patatesli omletinizi sadece kahvaltılarda değil canınızın istediği her an bir çırpıda yapacaksınız.
Seveninin çok sevdiği mantar omlete de çok yakışıyor. Mantarlı omlet tarifi ile misafirlerinize harika bir kahvaltı sofrası hazırlayabilisiniz. Taze yeşilliklerle süsleyerek servis edebileceğiniz mis gibi mantarlı omlet tarifi için hemen tıklayın.
Konu peynir oldu mu akan sular durur... Peynirli omletle, onlarca farklı peynir çeşidinden damak zevkinize uygun olanla harikalar yaratabilirsiniz. Mükellef bir kahvaltı sofrasında dumanı tüten mis gibi peynirli omletten daha iyi ne olabilir ki?
Kahvaltı sofrasında adeta yıldız gibi parlayacak olan İspanyol omleti tarifini, dilerseniz hafif bir akşam yemeği olarak da tercih edebilirsiniz. Patates, soğan, domates gibi ülkemizde çokça sevilen ve tüketilen sebzelerin olduğu İspanyol omletini yiyen misafirleriniz, tarifini sizden almak için sıraya girecek.
İtalyanlar, makarna ve pizzadan sonra asıl adı frittata olan İtalyan omleti ile de gönülleri bir kere daha feth etti. Orijinal İtalyan tarifi içindeki malzemeler haricinde içine dilediğiniz malzemeleri ekleyip omlete kendi imzanızı atabilirsiniz. Sadece yarım saatinizi harcayarak sofranıza mükemmel bir lezzet katabilirsiniz.
Mücver seviyorsanız kabaklı omlet tarifine bayılacaksınız. Enfes lezzetiyle midenize bayram yaşatacak olan kabaklı omlet tarifinin hem hazırlaması çok kolay hem de lezzeti efsane. Vitamin ve protein açısından zengin olan kabaklı omlet tarifi, yeni favoriniz olacak.
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