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Ömür Gedik'den süper minili poz! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti

21.02.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme yaptığı mini şort açıklamasıyla damga vuran Ömür Gedik, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gedik, süper mini elbisesiyle art arda poz verdi. Gedik'in pozlarını görenler, seneler önce mini şort giyenler için verdiği sözleri hatırlattı.

Ömür Gedik'den süper minili poz! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti

Geçtiğimiz yıllarda "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda. Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar" sözleriyle tepki çekmişti. Gedik'in son paylaşımı yıllar önceki sözlerini akıllara getirdi.

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Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımıÖmür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İDDİALI PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Son dönemde hayvan haklarıyla ilgili ciddi çalışmalar yapan Gedik, sosyal medya hesabından süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Sevenleri ünlü yazarın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdırdı. Gedik'in genç kızlara taş çıkaran fiziği ise hayranlarının gözünden kaçmadı.

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