Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi.

in sözleri sosyal medyada tepki çekerken kendisine "Türkiyedeki bazı sanatçıların gereksiz yorumları gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Arabistanda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." diye yanıt veren bir sosyal medya kullanıcısına Gedik "Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var... Bilmem anlatabildim mi?" diye yanıt verdi.





