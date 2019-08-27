MAGAZİN

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:16 | Son Güncelleme

Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı.

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi.

omur1

omur2

in sözleri sosyal medyada tepki çekerken kendisine "Türkiyedeki bazı sanatçıların gereksiz yorumları gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Arabistanda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." diye yanıt veren bir sosyal medya kullanıcısına Gedik "Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var... Bilmem anlatabildim mi?" diye yanıt verdi.

omur3

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Duygulandıran doğum günü hediyesiDuygulandıran doğum günü hediyesi
Doğduğu mağarayı ziyaret eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadıDoğduğu mağarayı ziyaret eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ömür Gedik şort

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı bitirdi

Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı bitirdi

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vedat Milor'dan yeni anket: "Balığa limon sıkılır mı?"

Vedat Milor'dan yeni anket: "Balığa limon sıkılır mı?"

MasterChef Türkiye ekrana damga vurdu! Acun Ilıcalı teşekkür etti

MasterChef Türkiye ekrana damga vurdu! Acun Ilıcalı teşekkür etti

Bergüzar Korel'i duygulandıran doğum günü hediyesi

Duygulandıran doğum günü hediyesi

Doğduğu mağarayı ziyaret eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı

Doğduğu mağarayı ziyaret eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı

Demet Özdemir güzelliğini annesinden almış

Demet Özdemir güzelliğini annesinden almış

Şarkıcı Yeliz: Su alacak param yoktu, musluk suyu içiyordum

'Su alacak param yoktu, musluk suyu içiyordum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.