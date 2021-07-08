Ömür Gedik isyan etti! "Hayvana yapılan şey 'cinsel ilişki' değil tecavüz"

Hürriyet gazetesi yazarlarından Ömür Gedik, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle ilgili eleştirilerini içeren bir yazı kaleme aldı.

Yeni yasa tasarısındaki 'hayvanlarla cinsel ilişki' ibaresinin düzeltilmesi gerektiğini belirten Gedik, "Cinsel ilişki iki tarafın da rızası ile olur. Hayvana yapılan şey cinsel ilişki değil düpedüz tecavüz, cinsel istismar ve saldırıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

TBMM'de görüşmelerine başlanan Hayvanları Koruma Kanunu'nda, AK Parti önergeyle değişikliklere gidecek. Buna göre, kanunun 11'inci maddesinde yer alan 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır' ifadesinde muhalefetin ve hayvan hakları koruyucularının talepleri üzerine değişiklik yapılacak.

Buradaki 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesi kullanılacak.



