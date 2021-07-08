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Ömür Gedik isyan etti! "Hayvana yapılan şey 'cinsel ilişki' değil tecavüz"

08.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvan hakları savunucu olarak da ön saflarda yer alan sanatçı Ömür Gedik, Meclis'ten geçen Hayvanı Koruma Kanunu'ndaki 'cinsel ilişki' tanımlamasının aslında 'tecavüz' olduğunu vurguladı. Gedik "Hayvana yapılan şey cinsel ilişki değil düpedüz tecavüzdür" dedi ve değiştirilmesini istedi.

Ömür Gedik isyan etti! "Hayvana yapılan şey 'cinsel ilişki' değil tecavüz"

Hürriyet gazetesi yazarlarından Ömür Gedik, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle ilgili eleştirilerini içeren bir yazı kaleme aldı.

'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifinde 'cinsel ilişki' düzenlemesi'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifinde 'cinsel ilişki' düzenlemesi

Yeni yasa tasarısındaki 'hayvanlarla cinsel ilişki' ibaresinin düzeltilmesi gerektiğini belirten Gedik, "Cinsel ilişki iki tarafın da rızası ile olur. Hayvana yapılan şey cinsel ilişki değil düpedüz tecavüz, cinsel istismar ve saldırıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

TBMM'de görüşmelerine başlanan Hayvanları Koruma Kanunu'nda, AK Parti önergeyle değişikliklere gidecek. Buna göre, kanunun 11'inci maddesinde yer alan 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır' ifadesinde muhalefetin ve hayvan hakları koruyucularının talepleri üzerine değişiklik yapılacak.

Buradaki 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi yerine 'hayvana tecavüz' ya da 'hayvana cinsel taciz' ifadesi kullanılacak.


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