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Ömür Gedik şort tartışmasında geri adım attı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 29.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Ömür Gedik, 'şort' paylaşımlarında hızını alamamıştı ki hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi. Gedik şort tartışmasına Ahmet Hakan sayesinde son verdi.

Ömür Gedik şort tartışmasında geri adım attı!

Geçtiğimiz günlerde 'şort' paylaşımı ile gündeme gelen Ömür Gedik, hızını alamamış, hala şort paylaşımları yaparak kendisine gelen eleştirilere tepki gösteriyordu ki Gedik, hatasını kabul etti ve geri adım attı.

Gedik, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." paylaşımını yapmış, olay yaratan şort tweetinden sonra eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Gelen tepkileri umursamadan tepkilere tepkiyle cevap veren Gedik bir anda geri adım attı. Ömür Gedik, Twitter hesabı üzerinden, ''Herkes fikirlerini özgürce söyleyebilmeli. Ben beni eleştirenlere kızmıyorum. Ahmet Hakan’ın yazısını okudum. Tekrar düşündüm. Fikrimi dile getiriş biçimimin doğru olmadığını kabul ediyorum. Hepinizin zamanını aldım, kusura bakmayın'' paylaşımını yaptı.

AHMET HAKAN NE DEDİ?

Ahmet Hakan, yazmış olduğu köşe yazısında Ömür Gedik'in 'şort' paylaşımına değindi. Ömür Gedik, fikrini Ahmet Hakan'ın değiştirdiğini dile getirince Hakan'ın ne yazdığı merak konusu oldu.

Ahmet Hakan yazısında şunları dedi:

"'Yerine göre giyinmek diye bir şey var', 'Yerine göre giyinmek'... Bu lafı işittiğim anda cinler tepeme çıkıyor! (...) Ömür Gedik’e bir tavsiyem var: Bu tür konular kafasına takıldığında şu iki sihirli sözü içinden 10 kere tekrar etsin:
BİR: Bana ne?
İKİ: Sana ne?"

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